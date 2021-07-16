「越傷得深，越明白愛要放得開」張惠妹的療傷情歌，你哭過幾首？

▲每當在感情路上受了傷，想要一個人靜一靜時，總會想聽張惠妹的歌好好哭一場。（圖／張惠妹 A-mei/A-mit 專頁)

每當在感情路上受了傷，想要一個人靜一靜時，總會想聽張惠妹的歌好好哭一場。

阿妹的歌不會讓你一直沉浸在悲傷裡，而是用一種淡淡的、帶點灑脫的方式，道出感情中每個階段帶來的刻骨銘心。

聽張惠妹的歌就像是一種療傷的過程，從領悟到彼此不適合、決心要分開，到偶爾從朋友口中聽到他的名字時內心的悸動，再到釋懷、準備迎接下一段戀情，總會有那麼一首阿妹的歌，她用溫暖而渾厚的聲音，陪伴我們從悲傷中走出來。

《剪愛》：已經結束的緣分，就讓它吹向大海

把愛 剪碎了隨風吹向大海

越傷得深 越明白愛要放得開 我剪不碎舊日的動人情懷

你看不出來 我的無奈

「越傷得深，越明白愛要放得開。」當一段感情來到了盡頭，也許我們該做的是勇敢的告別。如果一時之間沒有足夠的勇氣把過去的回憶剪成碎片，就讓自己脆弱一場、哭一場，然後找回再次愛的勇氣。

《解脫》：勇敢向不適合的人告別

解脫 是肯承認這是個錯

我不應該還不放手

你有自由走 我有自由好好過

「你有自由走，我有自由好好過。」當一段感情走到了盡頭，也許最好的方式是還給彼此自由，在撕心裂肺地哭一場後，真摯地祝福對方和自己未來能各自好好過生活。

《連名帶姓》：曾經愛得如此靠近，如今陌生得連名帶姓

再被你提起 已是連名帶姓

謊稱是友誼 卻疏遠得可以

多少人愛我 偏放不下你 是公開的秘密

只剩你沒拆穿我

「還是可以當朋友吧？」當一段戀情走到盡頭，人們總會用這句話作為結尾。但還愛著彼此的兩人，儘管以朋友相稱，卻不敢再流露出自己的真心，害怕如果多付出一點點，就會忍不住陷進去。

離開時卻也拿走了一些感情，卻連名帶姓地深刻在心裡。你的心底，有沒有一個愛的最深，卻有緣無份的他？

《如果你也聽說》：夜深人靜時，偶爾想起你

我的快樂要被認可

委屈卻沒有人訴說 夜把心 洋蔥般剝落

拿掉防衛剩下什麼

為什麼脆弱時候想你更多

面對低潮時，即使外表再怎麼堅強，當夜幕低垂，只剩下自己一人時，還是會想起那個曾經陪伴在自己身邊的他。如果他還在身邊，是不是這一切都會不一樣了？

「跌跌撞撞才明白了許多，懂我的人就你一個。」張惠妹用淡淡的唱腔，道出在面對低潮時想念舊情人的心酸和矛盾，雖然想找他，卻也不敢再打擾，只好自己消化這些悲傷，相信時間會治癒一切。

《你好不好》：說不出口的想念，用問候代替

也許我應該保持沈默

留給彼此一個再見的理由

但在你轉身後 眼淚卻不停流

「你好不好？」「我很好。」再見面已經是分手數年後，曾經熟悉卻又生疏的兩人，有太多想說的話，只好用一句問候來掩飾排山倒海的想念。

那些愛恨情仇、那些不甘心的情緒終將被時間沖淡，所以我們能做的就是過好現在，等到再次相遇時，不需要多說些什麼，只要知道彼此過得好不好，然後把回憶好好地收進心底的盒子，那就夠了。

《我最親愛的》：愛過你，就不怕孤單

世界不管怎樣荒涼 愛過你就不怕孤單

我最親愛的 你過的怎麼樣

沒我的日子 你別來無恙

雖然已經分開多年，但偶爾聽到他的消息，心裡還是會一絲絲波動。阿妹用溫暖圓潤的歌聲，唱出與愛人分開後某天突然想起過往，那種已經釋懷卻又帶一點點酸楚的滋味。

「現在的我，學會了你最愛的開朗。」雖然因為曾深愛過，心裡永遠都會有與他一起的回憶，但也因為愛過他，在分開之後成為了更好的人。逝去的戀情就別再回頭望，把自己過好，迎接下一段戀情的到來，才是現在所能做的，最好的選擇。

文／周彥均

本文出自VidaOrange生活報橘

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