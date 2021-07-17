▲「真相」並不重要，重要是如果你在乎他的感受，就必須幫他留個體面，不是人人面對劇變事實都能有強大心理素質去面對。（圖／Shutterstock）

前日有人在留言問，如果你發現閨蜜男友偷吃，你會選擇告訴閨蜜？還是視若無睹？我說：「我會婉轉的暗示，卻不選擇戳破真相。」

經歷了某些年歲，我逐漸明白「真相」並不重要，重要是如果你在乎他的感受，就必須幫他留個體面，不是人人面對劇變事實都能有強大心理素質去面對，最後人會選擇是「幫他留體面的人」，而非「告訴他事實的人。」

曾經我也是一名「杠精」，這是對岸很火的網路詞，指故意唱反調爭辯時持相反意見的人，無論對方說什麼，忽略其正確邏輯，常利用人的情緒弱點使人憤怒爆走。過去我認為有話直說、有事直講，面對自以為的正義就開始口無遮攔，彷彿都是別人的錯，但最後我身邊的朋友一個個離開我，才意識到「事情」無對錯，但角度很重要，倘若你能站在同理的角度，別人會聽得進去，但若站在批判的角度，任誰都會受不了。

往後開口前，都想試著站在對方的立場想，如果從朋友口中得知在某場合看到男友跟其他女人曖昧，我應該會很傷心，不知所措想馬上去求證，但同時希望這是誤會，並不是朋友眼中看見的事實。反推回來，我若是這個撞見閨蜜男友在偷吃的朋友，我應該留下證據，有清晰的照片，或是確切的證明，在適當的時機給她看，或著輕輕帶過提醒，畢竟別人多少年的感情，不是旁人三言兩語就能介入的，即使是親人也不能隨意去批判。

這些年總有人會問我感情的問題，不管是失戀還是失婚，我都會告訴他「戀愛之前你很好，戀愛之後的挫折會讓你不甘心，但感情再不甘心、再不放手，都不能挽回一個不愛的靈魂。過去他再愛你、再寵你，都已經過去。如果他不願意回頭，你的等待沒有任何意義。」

有句話說：「不管幾歲，都適合追逐夢想。」我想同理：「不管失戀受傷幾次，你也都可以從十九層地獄爬出來，只要你願意，就會有遇見下一個戀愛的可能。」

留給傷心的人一個體面，傷心人會走出來，你擺渡一個情感受傷的靈魂，就為自己鋪造一個好緣份。

很喜歡《我的努力，只為自己海闊天空》裡面寫的一句話 「真正的成熟，是看破不說破，看穿不揭穿，知世故而不世故。」留給傷心人一個體面，也是給自己海闊天空。

臉書粉絲頁：https://www.facebook.com/cherstravel

旅行部落格：http://cherstravel.blogspot.tw/

走你們自己的旅行吧！做一個有故事的旅人

雪兒新書 《生活中，選擇留下合適舒服的人》 時報出版

【看更多請到博客來】