▲不要隨便相信網路陌生人，他們只愛你的「錢」，不愛妳的人！（圖／Shutterstock）

不要隨便相信網路陌生人！他們只愛你的「錢」，不愛妳的人

寂寞，是最燒錢又不回本的投資

不知道最近你在社群媒體的私訊裡，會不會出現陌生人來敲你訊息

「你好。」

「你是做什麼工作的。」

「我可以跟你當朋友嗎？」

「我可以跟你聊聊天嗎？」

剛開始我都會很訝異，心想：「他到底是誰？」

有幾個人我問了他：「請問我認識你嗎？」他回答：「之前聊過。」

心想聊你個頭哩！問他哪位？說自己是大衛。問他幾時認識你？他說你要出國打疫苗嗎？

偶爾出現就算了，上個月不管是IG或是FB的私訊，一周都會來個兩三封這種沒頭沒尾的您好，把你當聊天工具，想多認識你、想成為你生命中的依靠。

「靠！我沒有寂寞到整天都要跟陌生人聊一堆風花雪月，好嗎？」幾次沒回，這人就消失了。

幾天前，朋友的臉書上寫之前某個朋友太太，就被臉書上的高富帥男被騙走200多萬，在網路上談了半年的戀愛，一面都未曾見過，就陸陸續續把畢生的積蓄都給了對方，只相信對方真的急需要這筆錢，而他能填補那寂寞的芳心。

前幾天，也看到新聞有一個寂寞被騙的官司，男女雙方是朋友，也各自有家庭，但用眼神就能滿足靈魂的空虛，男方說：「你給我錢，不給我就是不愛我！」女方相信了，而且是一再地相信，最後積蓄也是被騙光才發現真的不給他錢，男方就消失不見。一怒告上法院，法院說：「但你當時是真的心甘情願給他的啊！」判男方不用歸還錢給女方。

看到這裡，真不知道有多少「渴望」愛的人已經上當卻不說，也在想「到底是被男人騙，還是被寂寞騙？」倘若一開始就沒有慾望與貪念，那就也不會有後續的悲劇。或許你會說「搞不好那是真愛啊！」、「愛情就是發生在不經意的瞬間啊！」很想回說：「你他媽醒醒吧！他愛的一直都是你的錢，好嗎？」

為什麼總覺得年輕時要多談幾次戀愛，或許就是因為懂得，愛情本來就不是神話故事，中間會穿插恐怖與動作片，幸福美滿只是感受，現實中大部分都是白眼相對居多。

許多人會走進你的生命裡，像個過客又離開你。而拜託！眼睛睜開一點！不要讓一堆愛情騙子把你靈魂掏空，讓你荷包也變得非常寂寞，連快樂都買不起。

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