作家H：讓我們來看看，何謂標準的「小三第一人稱敘事法」！

▲我沒有要他離婚，也沒有拿他的錢，我只希望他能陪伴我走一輩子。（圖／Shutterstock）

H您好～他是我國中同學，我離婚後和他聯絡上，結果產生了感情，但他有老婆小孩，所以一開始就說好他陪伴我，我不打擾他，我有對象就讓我離開，但他後來又不准我認識異性，他說他無法把我親手送給別人，因為我很愛他，所以我也同意就乖乖在他身邊。

他就白天上班和我聯繫，晚上回家和假日就不聯絡，除非他有辦法出來，他才會打給我，我也都沒有打擾他。但最近我好痛苦，我曾問他，「愛他老婆多、還是我多？」，他說都愛，我原本想說他若不愛他老婆我心態能平衡點，他如果對她是責任，我心就不會那麼痛，但他說他都愛，所以我覺得很難過，我沒有要他離婚，也沒有拿他的錢，我只希望他能陪伴我走一輩子，但這種等待好痛苦，想他不能打電話，平時見面時間也蠻短的，有時我在想，我若真的發生什麼事，他會不會出現，我只希望他能多陪我，但他說要等他小孩大一點他假日才能出來，我每天都在拉扯，知道這角色不好，但我又覺得好痛苦，我不知道怎麼辦，我都覺得我憂鬱症了，但在他面前我永遠說笑容滿滿，我是不是太自私，想要更多了？

H這樣說

這是標準的小三第一人稱敘事法。

包括在婚姻中的那一方總會說的：「妳遇到好對象就去吧！」然而小三自己卻永遠走不出去。為什麼呢？因為每個人都以為感情像是和其他慾望一樣好控制。想減肥的時候就少吃，想大小解的時候也可以憋著。但是如果不是真正修行過的人，想要控制自己的感情到收放自如，那根本近乎不可能。

這也是為什麼我總是在說，不要單方面指責小三，因為絕大多數這個角色的女人，都是身不由己。（當然啦，我知道一定還是會有人要說，這世上還是存在著那些存心搶人老公的女性，讓我們先排除這個族群）。

只不過，從兩個人的流年來看，其實你們在今年上半年就已經結束了。

根據這一點，我認為對方想要離婚的決心很弱（因為這個流年他是有可能結束婚姻，或者結束妳的），再配上那段標準的渣男台詞「我兩個人都愛」，以及他個人高度自我的特質，沒有人可以改變他的決定。

最後再加上拿小孩出來擋的理由，我們可以合理的判斷，這個男人可能不止只有妳一個人，又或者說，在妳之前或是之後，都應該存在著其他女人，所以如果妳想要問我意見，雖然我一向對來信的小三友善，但我這次必須告訴妳，為了這樣的男性罹患憂鬱症，是非常不值得的一件事，希望妳可以嘗試抽離（不用去修行），因為如果不趁這流年機會分手，很有可能一轉眼，妳的青春，就會在這個男人的身上，耗費了！！

祝福妳！

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