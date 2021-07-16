▲面對「理想與愛情」你選哪一個？真正的問題是要看生活中遇到什麼樣的難題，才能選出心中真正的答案。（圖／Shutterstock）

「面對理想與愛情你選哪一個？」這個問題前幾天才有人問我，不過一開始她是問：「麵包跟愛情你選哪一個？」有時候丟出一個問題來看似好像就那樣簡單，不是正面就是反面，但其實真正的問題是要看生活中遇到什麼樣的難題，才能選出心中真正的答案。

後來我就開始問了一些細節還有她曾經跟另一半溝通的過程…等等，因為我要聽完她的想法才能知道，最後我說出的看法及答案是不是能真正幫助到她，雖說我也明白感情的事情本來就不該是外人干涉太多，所以每當我遇到這種「是非題」的時候，我都會先把自己丟進去設想，假如是我的話我會怎麼做。

他的故事大概就是男友很希望她能回日本跟他結婚，只是她目前在台灣有份穩定的工作，而且同事之間相處起來也非常融洽，工作性質也是她喜歡以及嚮往的，她覺得自己還捨不得放下工作就回日本做家庭主婦。

但男友家庭那邊已經開始動作頻頻，比如說開始找未來婚後要住的房子，時不時地就跟她說他爸媽希望他們快點結婚，爸媽問何時回日本定居…等等。這些對她現狀來說壓力很大，變成她需要做出抉擇，雖然現在是在逃避，但未來不久也許是明天，又也許是半年一年後，總會有那一天需要她做出回去或留下的決定。

也許我們會問為什麼男友不試著搬到台灣呢？她說早就溝通過了，但男友就是堅決不想離開日本，就算是先到台灣三五年後再搬回日本也不肯，總之這陣子討論這件事非常頻繁，有時候還會因此而爭吵。

但兩人彼此都知道，如果吵得很兇可能就會走上分手一路，所以並沒有吵得特別兇，她的態度也只是先放柔軟姿態以不冷戰為妥協，但實際上就是逃避面對問題，心想過著能待在台灣是一天便是一天。

以我個人的想法，我會堅持做我「想做的事情勝過選擇愛情」，從以前到現在都是這樣，所以無論我遇到什麼樣的對象，我都能很開心地做自己，我也覺得我很幸運可以遇到這樣支持我想法的對象。

不過也許並沒有遇到分隔兩地卻得要面對選擇的關係，所以我試著去想如果是我遇到跟她一樣的狀況，我會想我很愛很愛這個人嗎？很愛到願意放棄追逐自己理想的程度嗎？還是我很愛很愛我現在的工作嗎？很愛到我可以放棄現在所擁有的愛情嗎？

因為既然選擇了就要勇敢面對未來會面臨到的問題，而且日後也不要責備自己所選擇的路而後悔不已，無論你選擇「理想」或是「愛情」都不會永遠完美或是你想像的那樣。

「不能兩樣都擁有嗎？」她問。

當你可以兩樣都擁有的時候，其實往往都是其中一方為了你去做犧牲而你只是不知道而已，因為他比較愛你，所以他選擇犧牲自己來妥協你。

但「面對理想與愛情你選哪一個？」這一題真的那麼絕望嗎？

其實並不全然，有時候「問答」一時之間無法做出選擇，都是因為時間的關係。也許過個三年後你對現在的工作沒有熱情又或是這家公司倒了…或發生什麼突發狀況，你覺得受挫或是某些原因不得不離開台灣才回到日本，那麼一切就解決。

在日本的他只是需要遇到一個願意留在日本跟他一起生活的女人，而你只是需要一個支持你現在想做的事情，但同時你們也真心相愛的男人。

容我再重複一次：「人生真的很難有兩全其美的事情發生。」

最後我也沒有勸她「哎呀！分手啦」、「去追妳的理想」、「算了啦！回去日本好了」…等等這些話。

我跟她說：「妳想一下理想跟愛情你分別給幾%，就算其中一個只有多1%的話，到時候你也能知道自己的答案是什麼。」

你們呢？

在面臨到「理想」與「愛情」你會選哪一個呢？

看似很簡單，其實認真去思考的話，這的確是一題很難解的問題。