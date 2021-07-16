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面對「理想與愛情」你選哪一個？

shutterstock_725426836▲面對「理想與愛情」你選哪一個？真正的問題是要看生活中遇到什麼樣的難題，才能選出心中真正的答案。（圖／Shutterstock）
文 : 亞美將

「面對理想與愛情你選哪一個？」這個問題前幾天才有人問我，不過一開始她是問：「麵包跟愛情你選哪一個？」有時候丟出一個問題來看似好像就那樣簡單，不是正面就是反面，但其實真正的問題是要看生活中遇到什麼樣的難題，才能選出心中真正的答案。

後來我就開始問了一些細節還有她曾經跟另一半溝通的過程…等等，因為我要聽完她的想法才能知道，最後我說出的看法及答案是不是能真正幫助到她，雖說我也明白感情的事情本來就不該是外人干涉太多，所以每當我遇到這種「是非題」的時候，我都會先把自己丟進去設想，假如是我的話我會怎麼做。

他的故事大概就是男友很希望她能回日本跟他結婚，只是她目前在台灣有份穩定的工作，而且同事之間相處起來也非常融洽，工作性質也是她喜歡以及嚮往的，她覺得自己還捨不得放下工作就回日本做家庭主婦。

但男友家庭那邊已經開始動作頻頻，比如說開始找未來婚後要住的房子，時不時地就跟她說他爸媽希望他們快點結婚，爸媽問何時回日本定居…等等。這些對她現狀來說壓力很大，變成她需要做出抉擇，雖然現在是在逃避，但未來不久也許是明天，又也許是半年一年後，總會有那一天需要她做出回去或留下的決定。

也許我們會問為什麼男友不試著搬到台灣呢？她說早就溝通過了，但男友就是堅決不想離開日本，就算是先到台灣三五年後再搬回日本也不肯，總之這陣子討論這件事非常頻繁，有時候還會因此而爭吵。

但兩人彼此都知道，如果吵得很兇可能就會走上分手一路，所以並沒有吵得特別兇，她的態度也只是先放柔軟姿態以不冷戰為妥協，但實際上就是逃避面對問題，心想過著能待在台灣是一天便是一天。

以我個人的想法，我會堅持做我「想做的事情勝過選擇愛情」，從以前到現在都是這樣，所以無論我遇到什麼樣的對象，我都能很開心地做自己，我也覺得我很幸運可以遇到這樣支持我想法的對象。

不過也許並沒有遇到分隔兩地卻得要面對選擇的關係，所以我試著去想如果是我遇到跟她一樣的狀況，我會想我很愛很愛這個人嗎？很愛到願意放棄追逐自己理想的程度嗎？還是我很愛很愛我現在的工作嗎？很愛到我可以放棄現在所擁有的愛情嗎？

因為既然選擇了就要勇敢面對未來會面臨到的問題，而且日後也不要責備自己所選擇的路而後悔不已，無論你選擇「理想」或是「愛情」都不會永遠完美或是你想像的那樣。

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▲無論你選擇「理想」或是「愛情」都不會永遠完美或是你想像的那樣。（圖／Shutterstock）

「不能兩樣都擁有嗎？」她問。

當你可以兩樣都擁有的時候，其實往往都是其中一方為了你去做犧牲而你只是不知道而已，因為他比較愛你，所以他選擇犧牲自己來妥協你。

但「面對理想與愛情你選哪一個？」這一題真的那麼絕望嗎？

其實並不全然，有時候「問答」一時之間無法做出選擇，都是因為時間的關係。也許過個三年後你對現在的工作沒有熱情又或是這家公司倒了…或發生什麼突發狀況，你覺得受挫或是某些原因不得不離開台灣才回到日本，那麼一切就解決。

在日本的他只是需要遇到一個願意留在日本跟他一起生活的女人，而你只是需要一個支持你現在想做的事情，但同時你們也真心相愛的男人。

容我再重複一次：「人生真的很難有兩全其美的事情發生。」

最後我也沒有勸她「哎呀！分手啦」、「去追妳的理想」、「算了啦！回去日本好了」…等等這些話。

我跟她說：「妳想一下理想跟愛情你分別給幾%，就算其中一個只有多1%的話，到時候你也能知道自己的答案是什麼。」

你們呢？

在面臨到「理想」與「愛情」你會選哪一個呢？

看似很簡單，其實認真去思考的話，這的確是一題很難解的問題。

Tags : 兩全其美工作愛情溝通理想逃避麵包

亞美將
高中廣告設計畢業後便在藝文網站『失戀雜誌』裡當駐站作家，左手寫字，右手畫圖，以輕鬆詼諧的生活態度來觀察人生的每一刻並且紀錄下來發表在網路平台上，也因為個性活潑外向開始接觸電視節目，口無遮攔、辛辣直接是觀眾第一印象。