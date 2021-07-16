你的付出常是別人的災難？鄧惠文曝「吃力不討好」關鍵：笨要藏拙，優秀要藏頭

你是那種做到流汗還被嫌的人嗎？《鄧一個人咖啡》在今（16日）直播節目中，鄧惠文醫師跟大家聊到了關於吃力不討好的事到底有哪些？又該如何去破解這些困局？

其實很多人都經歷過類似的事，覺得自己明明是個「好人」，很努力也很認真，可是為什麼大家都不欣賞呢？小時候如果「主動」去做某些事情，就會受到許多讚賞及鼓勵，可是變成大人後，「主動」卻不見得被欣賞。

鄧醫師舉例，有一位網友覺得自己的同事很白目，非常不會觀察周圍氣氛，還常常在開會時提出會增加大家工作量的提議，導致原本不是他們組別該做的分內之事，全都落到他們身上，薪水沒增加要做的事反而更多，不想這樣又不知道該如何跟那位同事溝通。有時候我們都知道這樣的人會造成我們的困擾， 但又找不到跟他溝通的點哪？其實如果要改變他的話，一定要知道他在哪裡「打結」，才有辦法讓他改變。

在職場上，大家都是要互相幫忙的，為什麼有時候我們會進入一種習慣性要負責的狀態？這種時候大家可以用一個「關鍵」的想法來與人溝通，我們必須要知道，每件事情每個人看到的點不一樣、每個人擅長的地方也不一樣，鄧醫師分享包括自己在工作時，遇到一件事要與同事討論時，常常會用「你做事真的沒有影響到別人嗎？」這問題作為判斷，去思考自己是不是真的沒有增加別人的麻煩？

職場上，你的付出是別人的災難嗎？鄧醫師提供兩個指標給大家參考：

第一，是不是常覺得你做的事情讓別人有不同的看法，讓你有了好壞混淆的感覺？如果你常有這樣的想法，那可能是你的好壞標準沒有顧慮到其他人，例如，在上班每個人想要付出的心力都不同，下班後有的人會希望跟公司的事完全切割，過自己的生活。

第二，你真的跟別人差距太大。如果你比別人爛很多的時候要藏拙，但若是比別人優秀的話要藏「頭」，當你做得很努力，明顯比別人好很多時，你可以想想其實每個人都會希望自己看起來是很棒很優秀的，在顧慮到別人這種心情之下，你那些優秀的是可以稍微「藏」一下。

那何謂藏？當你在很投入事情時，切記不要一直去盯人家或是鼓勵別人，不要輕易去「推」別人要跟你一樣，除非這是你「一定」要做的事。接著，不可以有讓別人覺得你在攻擊他的言語，即使你可能是哀怨說「唉為什麼我們這組業績一直落後」，會讓人覺得你就是在「抱怨」，這樣可能會導致你做的事情反而不被人認可。

在家中，你的付出是別人的災難嗎？

當你為家中立下許多「良好規定」，可是卻有人沒有好好遵守，你會忍不住唸一兩句，對方反彈說出「為什麼通通要照你意思？」時，你就會覺得「我幹嘛做這麼辛苦？」，努力做這些結果竟然被這樣講，覺得自己好委屈。

因為你在做那些「沒人做」的家事時，你心中會不平衡，就容易會出現「一邊做、一邊唸」、「討拍」、「懷疑自己價值」的情況，要怎麼解決？如果你不想一直過這樣的生活，不想做這些事的話，鄧醫師給大家一句話，「人真的不要隨便濫用自己」，當你做太多做到會累時，會開始有負面、傷害性的反應動作，因此當你進入一種「我是犧牲者、我是維護這個家的人」狀態時，家庭關係、氣氛就會容易產生反彈，若想要改變這樣的情況，鄧醫師建議各位，多照顧自己的心，不要「做」到讓自己壓力滿出來的程度。