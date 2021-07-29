愛情跟麵包你怎麼選？張愛玲：「結婚若是為維持生計，婚姻就是長期賣淫」

愛情跟麵包，你選哪個？這個問題一生中不免俗被問個好幾次，許多偶像劇中也常會出現這樣的劇情，女主角是富家千金，而男主角只是打工仔，為了愛情女主角捨棄家財萬貫，現實生活中的你會怎麼選呢？

麵包是讓我們生存的工具，而愛情是滿足我們的心靈歸屬感，這兩者從來就不能相提並論，從馬洛斯的需求層次理論來看，麵包僅屬於「生理需求」，愛情屬於「社會需求」，也就是所謂的愛與歸屬需求，一個是維生、一個是寄託，再怎麼看，似乎也不能把這兩者放在同一個層面來比較。

這個社會是很現實的，但在這個現實的生活中，為什麼我們連僅寄託我們心靈的愛情都要為麵包犧牲呢？

很多人會認為沒有麵包的愛情怎麼可能會幸福？對！既然如此，我們為什麼總是盼望別人給麵包，而不是反問自己，為什麼麵包不是靠自己的能力賺呢？從順序來看，倘若今天我們連最基本的餵飽自己都滿足不了，又何來精力談論愛情呢？若今天你能靠自己賺錢好好生活，那為何要讓自己困在「愛情是不是要附加麵包」的問題中？

在一起是兩人共同的決定，生活亦是，沒理由你兩者兼求、另一方兩者皆供，最後或許只會導致供不應求。非要在愛情中談論麵包的重要性，可說是個假議題，你要知道，真正的情感是無法用金錢去「衡量」出來的，張愛玲曾說「結婚若是為了維持生計，那婚姻就是長期賣淫」。

很多人是因為在兒童時期的種種經歷，在心裡埋下對「金錢」缺乏安全感的隱憂，因而在往後的每個人生階段，仍把「錢」視為唯一的護身符。今天就算沒有愛情，一個人還是需要有錢才能存活，如果放下對麵包的偏執，不要認為錢是能維持任何東西的「基礎」，或許反而可以讓愛情好好療癒你的心。

有一個人他很努力，即便他沒車沒房，也不能就此判定他給不給得了另一個人幸福。如果你自己本身足夠有能力去賺取麵包，你也不會不斷提及「它」有多重要，當你靠自己就能擁有了，你還會在乎一個人在愛情中能不能給予你足夠的金錢嗎？其實我們常常都忽略一件事，婚姻的本質是什麼？是因為愛這個人，而不是這個人能日進斗金。

你一定不會希望小時候跟父母要零用錢的模式，一直沿用到長大後，你還必須要跟另一半伸手拿生活費，看到喜歡的東西，第一件想到的不是買了之後自己會多開心，而是想著要如何跟老公開口？這個會不會太貴？卻忘記問問自己，這樣的糾結「會不會太辛苦」？

自己賺的麵包絕對比伸手要來的好吃！愛情本該是一種美好的寄託關係，可是一旦牽扯上金錢，會形成一種壓力，不管是伸手拿的還是付出的，最終關係都會因為不平衡而失調，麵包並不是愛情的「附加品」，儘管錢能給你的東西很多，甚至可以帶來歡愉，但帶來不了「真正的愛情」，如果你始終擺脫不了這樣的想法，那或許是因為你還未嚐到愛情的美好。