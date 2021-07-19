做得多、被罵得也多？鄧惠文直言：「人真的不要隨便濫用自己！」

▲鄧惠文醫師在《鄧一個人咖啡》直播節目中，分析分析了為何你的付出總變成別人的災難？也分享了自己在面對「吃力不討好」困境時的應對好方法。（圖／截自《鄧一個人咖啡》節目畫面）

不管在家庭上還是職場上，我們常常都會有一種「吃力不討好」的感覺，總覺得自己的付出沒被肯定，反倒還被嫌到一無是處，心裡感覺很差勁⋯⋯鄧惠文醫師在《鄧一個人咖啡》上週五（16日）的直播節目中，分析了為何你的付出總變成別人的災難？也分享了自己在面對「吃力不討好」困境時的應對好方法。

粉絲們在節目開始時，留言自己在職場上遇到的狀況，「工作中做得好被看重，最後被傳是用跟男上司上床換來的，真的很⋯」、「主管總是要自己的部門配合其他部門，導致大家工作量大增，其他部門卻沒事，感覺超級委屈」。鄧醫師分享，其實自己也會遇到類似的問題，因為在工作上大家想法不同，想做的程度也不一樣，結果最後導致大家都不愉快。

鄧醫師解釋，由於每個人在事情上看到的點都不一樣，每個人能花的時間或是他擅長的地方也都不盡相同，當在她經歷過那些慘痛的教訓後，學會了每次要做一件事、要跟同事溝通前，用「你做事真的沒有影響到別人嗎？」來進行思考。例如當你想增加一個服務，你會覺得這你自己做就可以了，但在職場上，真的很少事情是你真的只靠自己就完成了，因此在決定要多做一件事時，「你要思考是真的不會影響別人，還是你以為你不會影響到別人」？

大家總會希望自己看起來很優秀，所以常會出現兩種狀況：一種是做得比別人多、另一種則是希望別人不要做這麼多。在遇到這種情況時，你不能想說，我都是自己做、也沒有叫別人幫忙，就可以肆無忌憚地做任何事。

許多粉絲也寫到自己在「家庭」中有這樣的狀況，「平時做事做得太完美，某一天沒洗奶瓶就被罵」、「大家都擺爛，家事最後都是看不下去的人撿起來做，就是自己倒霉」。

鄧醫師笑說，其實自己非常有同感，在家庭生活中所有動線都是自己安排的，確實會覺得自己蠻偉大的。當自己全力付出在家事中，有人卻沒有感恩，還破壞你規則，你講了幾句，他卻擺臉色，這時心裡就會極度委屈，「覺得自己做這麼多幹嘛？」、「我為誰辛苦？」如果你常常有這樣的情況，那很可能是「過度付出」，要適時的照料自己是不是壓力過大了？

鄧醫師解釋，當我們「撿」沒有人要做的事情起來做時，我們知道這「沒有人要」，心理上的反應會覺得這些事情很糟糕，因此很容易會認為自己委屈，粉絲們極有同感在直播中留言，當自己做了這些事後，通常都會「一邊做一邊唸」、「做完討拍」、「懷疑自己的價值」等。鄧醫師表示，當你在撿這些事情做時，又剛好被別人嫌棄，會很難控制自己的心裡，就會開始造成相處關係上的一些張力。

如果你不想再一直過這種推坑人生，不想每天生活都被這些東西充斥著，鄧醫師提到，自己以前在學生時期也是「做很多」的那方，問過自己無數次為什麼會這樣，慢慢才領悟到原來「人真的不要隨便濫用自己」，當自己做到會累、會不開心時，就容易有傷害性的反應動作，才能平衡繼續做下去的心。

經過鄧醫師分享，大家都感到受益良多，也紛紛留下自己的心得：「對自己能力可以負荷的事與程度，時時保持意識，才會知道何時要停止，避免超過付出太久」、「你的付出對你來講或許是too much、無意識的提高他人的壓力」、「在家若是做牽涉夫妻空間的事都會先問一下，不希望對方過度付出，因為後面那個情緒，兩個人都處理不來」。