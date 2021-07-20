早點放手不是錯，好好向深愛你的人道別

▲即使理智告訴他，他們並不合適，但又放不下他的好。其實早點放手不是錯，可以好好向深愛你的人道別。（圖／Shutterstock）

她說，交往幾個月下來，她意識到自己沒那麼愛男友，他們之間沒有共同興趣，她有時還看不慣他的價值觀念，冥思苦想說服自己想太多，站在理智另一端卻告訴她兩人不適合，偏偏她又癡迷於他的溫柔包容，沒辦法說放就放。

回想起剛在一起，男友算清楚她的生理期，為避免肚子不適，替她準備大量甜食、親手泡熱巧克力。知道她熱衷手遊，他身為遊戲白癡竟然申請新帳號，陪她打怪闖關賺金幣，他試圖把生活和她歸類在一起，她眼裡的男友扛著習慣走鋼索，即便笨頭笨腦、綁手綁腳仍舊心甘情願。

交往期間，她最深刻是有天上班途中，她的機車拋錨壞了，卡在路邊進退不得，眼看再幾分鐘就要遲到，牽到機車行維修至少需要半小時，心急下打給男友，他想都沒想從公司請半天假，到拋錨點載她上班、替她牽去維修，那次解圍經驗使她深陷幸福裡，在事發前，她對他的喜歡是淡淡的，那次事件過後，她更喜歡他了。

儘管如此，她心知肚明對這段愛情自己沒那麼付出，她對這段愛情沒把握、產生疑問是沒來由的，她明知愛情不能輕易說散，只是在自己腦袋裡時不時拉扯，眼看快要一年，她還在思考到底兩個人合不合適，她甚至滿腦想著「我到底喜不喜歡他？」

請仔細想想：

妳是真的喜歡他、可以和現在的他到老嗎？還是喜歡他的原因，只是眷戀他對妳的好？

透過上述故事經歷能曉得，大多數的人在愛情裡是「理智」的，思考的內容相當多，其中最常浮在面前的是對自己有利的，這很正常，人難免帶著自私面，所以我們要從中一層層剝開，才能曉得自己真正在意的是什麼，真正喜歡的是什麼，真正不要的是什麼。

愛情經營一段時間，在裡頭進退兩難在所難免，可能是一種過渡期，可能是一種自我懷疑，更可能是，你已經聽見內心的聲音，於是開始思考實際問題，因為你知道歲月不等人，青春是有限的，所以說服自己不放過任何問題細節。

根據她的故事，即便不曉得實際「價值觀不合」到底是哪裡不合，不過能大致曉得，她的男友貌似是個不差的男人，願意為女友調整生活習性，能為女友暫拋手邊工作前去解圍，站在男生立場去看待檯面上資訊，我會認為她的男友適合別的女孩。

說真的，別急著說服自己，一個人的性格再好，妳不能適應他交給妳的好，又何必強求說服自己接受，那只代表你們不合適，不代表妳是壞人，那只代表妳發現問題點，不代表妳不懂珍惜，只是他不在妳的第一順位而已。

自在的愛情不必說服太多，任何說服的動念，都是降低兩個人愛意的隱形殺手。

兩個人相處像場催眠術，可能因為一些話語被吸引，一些小舉動就能動心，可是愛情說穿了是要把關係走長遠，倘若價值觀念不合、無法體恤對方的想法，延伸出的問題就像一顆雪球，放在一片濕雪、一道長坡越滾越大，直到有天遇到障礙物，撞得粉身碎骨。

認真說起來，每個人都能為私欲說服自己做哪些事，好在那位朋友坦然面對內心糾結，不願把愛情當兒戲；不是每段愛情都要分得難堪，在平淡無奇的關係當下說分手，也是尊重兩人的一種方式。

給妳：早點放手不是錯，誰都不能對妳指控，好好向深愛你的人道別。

以愛點歌：吳是閎《你不愛了嗎》

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