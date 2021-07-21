有毒的負能量才是憂鬱症催化劑！致善良的人：三種你應該遠離的負面關係

Youtuber阿滴最近分享他走過憂鬱症的心路歷程，雖然這幾年衛教宣傳越來越普及，但還是很多人不明白為什麼有人會得憂鬱症，尤其一些觀念老舊的長者，更容易覺得是當事人「想太多」、「抗壓力低」、「找藉口」。同為憂鬱症患者，我發現很多病友其實非但不是抗壓性低，反而往往是少抱怨、對自己要求高，當壓力越大越大終於到無法承受的地步，憂鬱症的爆發其實是大腦求救的最後一根稻草。其中，有毒的負能量就是憂鬱症的催化劑，以下就是三種最傷人的負面行為，如果身邊有親友總是用這種模式和你相處，你應該及時劃出界限，別讓自己被拖進失衡的情感漩渦。

一、開口就是抱怨

小美的男友並不滿意現在的工作，不管是見面還是線上聊天，男友總在抱怨上司和同事，經常一抱怨就好幾個小時，小美試過傾聽安撫他的情緒，但今天好了明天又出現新的抱怨，提供意見又不被接受，平時小美還能耐著性子同理，但當小美自己也遇上煩心事的時候，男友還滔滔不絕的倒垃圾，讓她真的很想叫他閉嘴，久而久之愛被磨耗了，小美覺得自己不像女朋友，反而像是免費諮商師。

曾經我也是個愛抱怨的人，這樣的人容易沉溺在負面情緒，覺得自己付出得不到應有的回饋而憤憤不平，壓抑的不滿情緒遇到熟悉信任的人的時候，就忍不住傾倒而出，卻忽略別人的感受，面對這樣的人，你不妨委婉告知自己不是不關心他的感受，只是最近也遇到很多煩惱。如果他在乎這段關係，應該會適可而止且關心妳的煩惱，如果他說：「唉唷妳那算什麼，我遇到的才扯。」這樣的人太過自私而且並不是真的在乎妳，那其實根本沒必要在他身上浪費精力，因為他也根本不會領情。

二、憤世又尖酸刻薄

John身高不到170，同時皮膚較黑又是易胖體質，青春期開始他就對外表自卑，在有異性的場合更陰沉寡言，因為他認為女生一定都在心中批判嘲笑他的外表，長大後John經歷過兩次失敗的告白，其實情場失意也是常事。但John在告白失敗加上看了許多網路負面文章後，認為女生都是只愛高富帥的膚淺生物，自卑加上不屑讓他慢慢成為仇女與母豬教的信徒。

平時在公司，John經常出口挑釁年輕女同事，大男人又不尊重別人的態度讓他人緣極差，資深會計Amy出於善意試圖開導他，便幾次主動邀他一同午餐，雖然完全沒聊到私生活，卻被John解讀成挑逗，還傳訊告訴Amy自己對超過賞味期的女人不感興趣，還在公司到處宣揚熟女就是缺男人，讓Amy險些氣瘋。

世事難盡如人意，生活總是有讓人喜歡跟不喜歡的部分，但自己過的不如意不代表別人都欠你，而有些人總愛擺出一副全世界都對不起他的模樣，然後把氣出在任何接近他的人身上，憤世又尖酸的人能把任何善意扭曲成別有用意，這種人除非自己醒悟，否則無人能改變，敬而遠之是最好的選擇。

三、喜歡批評說教

有位朋友是家中的長女，因為爸媽忙著做生意，從國小開始她就幫忙照顧弟妹、打掃跟料理晚餐， 在此同時成績還能保持班上前十，奇妙的是父母對她的要求卻特別高，不管她多努力的去當一個乖女兒，爸媽總還能挑出毛病，她只要晚點回家或考差一點，父母就會毫不留情的責備。

朋友長大後有了不錯的工作，然而父母並沒有滿足，反而變本加厲的提高標準：薪水要上繳因為妳只會亂花、某某的女兒很懂投資、為何妳不懂理財，妳就是如何如何所以沒有升職，要是妳英文好一點就可以進知名外商…，連加班回家都還要聽父母說教，日復一日堆疊起來的批評像是金字塔，讓朋友覺得自己差勁又渺小。

批評讓人覺得高人一等，有些父母會透過批評說教確立自己的威嚴，然而批評也是破壞一段關係最快的捷徑，如果身邊有喜歡說教貶低人的親友，可以試著在他每次說教時馬上中斷溝通，讓對方知道自己並不接受這樣的說話模式。

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