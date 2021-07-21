聊慾姊妹淘／穩單現身淚求「找到幸福必勝絕招」！艾姬：關鍵在創造「心動感」

姊妹淘Podcast《聊慾姊妹淘》全新回歸！首集內容由「情癒撩慾系作家」艾姬和「母胎單身代表」姊妹淘編輯小A展開問答，究竟母胎單身還有沒有救？到底怎樣才能脫單？跟著《姊妹淘》一起大聲喊出「我要談戀愛」！

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「妳標準太高了吧」、「妳一定很挑！」、「還是妳很難搞？」每當有人得知小A單身了27年，八成都會得到這種歧視性或「無惡意但帶有批判」的回覆，相信任何母胎單身或長久穩單的人，一定都有強烈共鳴。小A直球發問：「明明朋友不少，也很注意身材和打扮，但為什麼就是無法發展出穩定感情關係？」

對於這種外表沒有大問題，交友廣泛，「好像很多人追」的老套情況真實上演，艾姬認為，男人會鎖定的對象既不能太有距離感，又要有挑戰性，簡而言之就是不會「越級打怪」但願意慢慢破關，那當然也不會把名花有主的對象納入考量。要脫單，首先就不能讓對方覺得高攀不起，畢竟想加入遊戲，就必須先在參賽名單裡啊！

反之，上述這類在社交場合總是左右逢源的女孩，要嘛太有距離感被誤以為死會，要嘛就是太沒有距離感，三兩下就跟所有人無差別稱兄道弟，從此被歸類在「朋友區」的冷板凳上，連摸到球的機會都沒有。小A苦惱，「適當的距離感」和「難搞」的界線該如何拿捏？艾姬一語道破──對待目標對象，必須隨和但又保有原則，並讓他感到與眾不同，就能點燃火花，創造「心動moment」！

另一種長久單身的族群，則苦於環境限制。大家都知道必須盡量拓展生活圈、多參加活動聚會或是請人介紹，但小A代替比較害羞的女孩發聲，要開口說出「我好想交男友，可以幫我介紹嗎？」實在有點難為情，究竟怎麼表達才好呢？艾姬打破盲點提到，並不是要妳到街上舉牌徵友，只要適當釋出「自己願意認識新朋友」的訊息即可。

艾姬更舉出最難展開穩定戀情的類型，那就是「根本不知道自己問題在哪」的人──舉凡聊天像在做身家調查的句點王、只想被伺候的傲嬌公主，對人愛理不理的冰山美人、甚至專愛渣男，越得不到越喜歡的悲情女主，皆泛屬此類。艾姬鼓勵大家，想解決問題就要先承認問題，才能檢討改正，若真的一時改不了，花點時間多碰幾根釘子，用經驗換取教訓，也許就會慢慢成長了。她也強調，不論單身、交往或結婚，都只是不同的人生狀態，沒有非得如何才能幸福快樂，學習接受和喜歡自己的選擇才是我們最重要的課題！

想聽艾姬和小A分享更多單身經驗談和脫單攻略？鎖定《聊慾姊妹淘》Ep.1我要談戀愛！母胎單身也能找到幸福的必勝絕招！