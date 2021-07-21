▲許光漢與章若楠在電影裡飾演糾葛15年的情侶。（圖／翻攝《你的婚禮》微博）

你的現實生活不會重來，千萬不要一邊擔心著未來，又一邊浪費著現在！

周末無意間看了一部電影，許光漢主演的《你的婚禮》，電影是改編韓國電影。婚禮的那一天，描述高中游泳很厲害的周蕭齊對轉學生尤詠慈一見鍾情，男孩默默地守護著女孩，然而一次事件以後，女孩卻不告而別。為了再次相遇，周蕭齊卯足了全力考上大學，此後的15年兩個人又會如何呢？

這部電影真正吸引我的，是兩個主角終於交往的時候，一再錯過好不容易能夠在一起了，卻是現實的開始，努力追求女主角多年的男主角，因為自己的時不我與，將不得志怪在女主角身上，這裡我深刻感受到現實生活的沉重壓力，男主角房租繳不出來，找不到正職的工作。

身旁的朋友和女友工作都很如意，甚至有很多機會對照這樣的男主角相比內心的難受。因為這樣的現實讓男主角遺忘了自己曾說過的話：人最重要的不就是珍惜當下身邊的那個人嗎？過多的擔心及杞人憂天，其實都是一種浪費時間。

錯可以改，錯過就不再了！人生也是如此，當你忘記了你曾經在意的一切，這段感情就不存在了！於是，女主角決定放手，以防兩個人在埋怨中消耗了彼此的愛情！失去女主角的男主角這才清醒，然而這份清醒就只能錯過了！

愛情和婚姻都是一樣的，前幾天有讀者問我，老公和她提離婚，因為兩個人為了小事情意見不合，老公直接說那你回娘家，就不要回來了！

看到這樣的對話，我認為這個男人很小家子氣，嫁給你的女人，你把她趕回娘家，這樣的作法根本就不是一個男人應該做的，兩個人之間的事應該要好好解決，就算趕女人回去也不會改變什麼，這就是一種不珍惜人的做法！

曾經看過劉嘉玲在一個節目上分享，自己一直忍受著梁朝偉，因為梁朝偉很有自己的想法，也總是過自己的生活，他什麼事都不管的，像是家裡要裝潢，梁朝偉會拉著行李就離開，等到全部用好了，梁朝偉才回來。

看到這裡，我非常佩服劉嘉玲，她的包容性很大，但是劉嘉玲也認為梁朝偉付出很多，兩個人都忍受彼此的個性。

這是真的，婚姻怎麼可能處處完美？一定是我包容你，你包容我，如果要處處計較，自然感情就會很差！

有人問：「婚姻的相處到底是什麼？」

劉嘉玲說：「就是忍，但不是你一個人忍。婚姻一定是互相的，你以為你自己都在忍受，但有可能對方也在忍你，你以為自己很好搞定啊？」這段道破了所有處在婚姻中的現實問題，這點一點也沒錯！

婚姻多少就是彼此都在忍受對方一些和自己不相同的地方，而能夠相處得好就是要多想對方的好處，當你願意多看美好的一面，對方自然也會多看你美好的一面。

你的婚姻（現實）生活不會重來，所以千萬不要一邊擔心著未來，又一邊浪費著現在的生活，所有的地方都應該要懂得珍惜，珍惜你身邊的人才是！

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