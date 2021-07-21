家務事檯面化，你怎麼看待不照劇本演的「非典型正宮與小三」？

看了藝人侯怡君在臉書上嗆爆小三的新聞，突然回想起許多過去的新聞事件。身為正宮的角色，有些強悍、有些悲情。特別是公眾人物的愛情婚姻特別不簡單，事件發生時到底是要利用自己的媒體聲量來強勢地打擊第三者？還是擴大受害者的形象搏取更多認同？

當家務事搬到檯面上，對原有關係肯定是傷害。當事人的是非對錯從來都不是我關注的重點，而從「社會觀察」角度來看，我也看到一些微妙的風向轉換。社會主流意見和刻板印象都是小三可恥、正宮可憐，人人都想看到正宮暴打小三的戲碼然後拍手叫好。這可以從民視另一齣社會寫實劇馬俊麟、王瞳的事件來觀察，正宮梁敏婷本來不是公眾人物，但因為和多數正宮的形象不同，勇於為自己發聲，突然網路及媒體聲量暴增，初期獲得多數民眾認同和欣賞。但當他們夫妻和好，梁敏婷變身為通告藝人，大眾似乎並沒有持續支持這對夫妻，每當有新聞都有酸言酸語出現。

人們心中美好劇本是這樣的：正宮要打爆小三，小三要身敗名裂淒慘難堪，渣男最好被懲罰最後兩頭落空一無所有，正宮絕對不能原諒渣男。因此我們看到非典型正宮如梁敏婷，非典型小三如謝忻，容易將她們視為異類而不友善對待，卻對她們在事件之後的努力視而不見。

誰不會在感情上出錯、跌跤？但多數人顯然很難忍受「別人的」感情瑕疵，更難以接受有人能夠修復關係、修補瑕疵、回到自己人生的軌道裡。因為你自己是做不到的，所以某種程度不自覺會厭惡那些做得到的人。沒有大快人心的劇情，你在感情上遭受的痛苦和怨氣頓時變得無處抒發，突然就怨恨起這些沒有按照劇本走的人了！

如何看待別人的問題，有時正是反應出自己內在的脆弱。出軌的男人照樣批判別人的出軌，藉由指責別人來降低自己的罪惡感。曾被背叛的正宮大罵世界上所有的小三，但某一天她可能也成為別人的小三。愛情有太多的面向，我們往往只能看到部分的面向。我經常很淡定當個旁觀者分析和觀察，並不表示我的認同或不認同，雖然偶而我也會被誤解為幫某個族群發聲，只是因為我沒有向社會主流意見靠攏或對別人的感情和價值指手畫腳批判對錯。

在正宮的危機處理上，目前我個人認為鄭秀文是處理得最好的模範。沒有太多的悲情、沒有高調的批判、沒有藉著受害者身份來攻擊撻伐第三者，也表現出對感情的執著、成熟與寬容，她就是如此低調而優雅地走過這一關。對我而言，這些社會觀察比探究別人的娛樂八卦還來得有趣多了啊！

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