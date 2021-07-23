3部劇看「35歲+女子」人生哲學！《機智醫生》、《理智派生活》被刁難也不退縮

35歲對許多人來說，不僅是人生的分水嶺，同時也是職涯的分水嶺。過去十年一直認真工作的你，成為了需要領導團隊的主管，即使偶爾心裡也會感到疲憊，仍秉持著初心繼續在職場上努力前進。

VidaOrange編輯為你精選了《理智派生活》、《機智醫生生活》、《大豆田永久子與三個前夫》3部好劇中，35歲+都會女子看了會深深共鳴的經典金句，也許，你可以從這幾位勇敢而果斷的女主角中，看見這幾年在職場上努力不懈的自己的影子。

《理智派生活》沈若歆的35歲哲學

「不要因為自己是女人，還沒有達到自己想要的目標就生了退縮的念頭。」

《理智派生活》的沈若歆是一位即將邁入35歲的法律界菁英，在以男性為主導的大企業上班的她，不僅在職場上遭到主管刁難，遲遲無法升遷，還被前男友從背後搗亂，害她被從法務部調到行政部，遭到同事的欺負。儘管因為性別的關係受到了許多不公平的對待，沈若歆卻仍保持著初入職場的初心，那就是：「只要有想達成的事情，就一定要朝著目標前進。」

在達成夢想的路上，也許會遇到許多波折和挑戰，但只要抱持著一顆熱忱的心，不去在意世俗的眼光，在還沒全力以赴前不輕易說放棄，即便最後的結果不一定如我們所願，至少曾經努力過嘗試過，那就夠了。

《機智醫生生活》蔡頌和的40歲哲學

「世上似乎有三種人，在吃美食感到幸福的人，獨自用餐時感到最美味的人，看著別人幸福享用食物而感到幸福的人。」

在《機智醫生生活》中因為太全能而被住院醫生龍碩民取名為「鬼」的蔡頌和，平時不僅要開刀、講課、幫住院醫生批改論文，在最新播出的集數還充當下屬善彬的愛情導師，給了她許多建議，幫助她和男友龍碩民和好。

40歲的年紀，比起一直努力地往前衝、追求功利名氣，頌和更是「看著別人幸福享用食物而感到幸福的人」，從抽空跟善彬一起鑽研論文該怎麼修改，到善彬因為頂撞前輩而被罵時給予她勇氣，教她努力堅持自己的意見，都能感受到頌和是一位很願意給予後輩支援，並且樂在其中的主管。或許，對頌和來說，看到自己帶領的後輩們未來成為更好的醫生，也是一種在職場上的成就和幸福吧！

《大豆田永久子與三個前夫》的45歲哲學

「與其對獲得的東西妥協，望著難以入手的東西會比較開心吧！」

經歷了3段婚姻的大豆田永久子，在45歲那一年邂逅了一位事業有成、個性契合的完美對象小鳥遊，當一切看似發展順利時，小鳥遊提出想要帶永久子一起去馬來西亞生活，提供她夢寐以求的美麗房子，並希望她可以辭去吃力不討好的社長職位，然而，她卻拒絕了小鳥遊並提出分手。

在20幾歲時，也許會對大豆田永久子的決定感到疑惑，但隨著年紀越來越成熟，開始體會到也許在職場和人生中，憑藉著自己努力得來的東西才最為珍貴。就像永久子和前夫田中八作所說的，比起對不需花一點力氣就到手的東西妥協，她更享受靠自己的努力一步一腳印地朝著夢想前進，最後完成目標的過程。所以，儘管在職場上遭受多重打擊，大豆田仍然沒有放下身為社長的責任，而是勇敢地回到崗位上，對著艱困但有意義的目標，繼續帶領著公司的員工們向前進。

文／周彥均

本文出自VidaOrange生活報橘

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