最新文章

最新影音

×
babyou
babyou
淘心話職場茶水間

3部劇看「35歲+女子」人生哲學！《機智醫生》、《理智派生活》被刁難也不退縮

▲《機智醫生》、《理智派生活》、《大豆田永久子與三個前夫》，3部劇看「35歲+女子」的人生哲學！（圖／《機智醫生生活》劇照、《理智派生活》劇照）
文 : VidaOrange生活報橘

35歲對許多人來說，不僅是人生的分水嶺，同時也是職涯的分水嶺。過去十年一直認真工作的你，成為了需要領導團隊的主管，即使偶爾心裡也會感到疲憊，仍秉持著初心繼續在職場上努力前進。

VidaOrange編輯為你精選了《理智派生活》、《機智醫生生活》、《大豆田永久子與三個前夫》3部好劇中，35歲+都會女子看了會深深共鳴的經典金句，也許，你可以從這幾位勇敢而果斷的女主角中，看見這幾年在職場上努力不懈的自己的影子。

《理智派生活》沈若歆的35歲哲學

「不要因為自己是女人，還沒有達到自己想要的目標就生了退縮的念頭。」

▲儘管因性別受到了許多不公平的對待，沈若歆仍保持著初入職場的初心：「只要有想達成的事情，就一定要朝著目標前進。」（圖／《理智派生活》劇照）

《理智派生活》的沈若歆是一位即將邁入35歲的法律界菁英，在以男性為主導的大企業上班的她，不僅在職場上遭到主管刁難，遲遲無法升遷，還被前男友從背後搗亂，害她被從法務部調到行政部，遭到同事的欺負。儘管因為性別的關係受到了許多不公平的對待，沈若歆卻仍保持著初入職場的初心，那就是：「只要有想達成的事情，就一定要朝著目標前進。」

在達成夢想的路上，也許會遇到許多波折和挑戰，但只要抱持著一顆熱忱的心，不去在意世俗的眼光，在還沒全力以赴前不輕易說放棄，即便最後的結果不一定如我們所願，至少曾經努力過嘗試過，那就夠了。

《機智醫生生活》蔡頌和的40歲哲學

「世上似乎有三種人，在吃美食感到幸福的人，獨自用餐時感到最美味的人，看著別人幸福享用食物而感到幸福的人。」

▲40歲的年紀，比起一直努力地往前衝、追求功利名氣，頌和更是「看著別人幸福享用食物而感到幸福的人」。（圖／《機智醫生生活》劇照）

在《機智醫生生活》中因為太全能而被住院醫生龍碩民取名為「鬼」的蔡頌和，平時不僅要開刀、講課、幫住院醫生批改論文，在最新播出的集數還充當下屬善彬的愛情導師，給了她許多建議，幫助她和男友龍碩民和好。

40歲的年紀，比起一直努力地往前衝、追求功利名氣，頌和更是「看著別人幸福享用食物而感到幸福的人」，從抽空跟善彬一起鑽研論文該怎麼修改，到善彬因為頂撞前輩而被罵時給予她勇氣，教她努力堅持自己的意見，都能感受到頌和是一位很願意給予後輩支援，並且樂在其中的主管。或許，對頌和來說，看到自己帶領的後輩們未來成為更好的醫生，也是一種在職場上的成就和幸福吧！

《大豆田永久子與三個前夫》的45歲哲學

「與其對獲得的東西妥協，望著難以入手的東西會比較開心吧！」

▲儘管在職場上遭受多重打擊，大豆田仍然沒有放下身為社長的責任，而是勇敢地回到崗位上，對著艱困但有意義的目標，繼續帶領著公司的員工們向前進。（圖／《大豆田永久子與三個前夫》劇照）

經歷了3段婚姻的大豆田永久子，在45歲那一年邂逅了一位事業有成、個性契合的完美對象小鳥遊，當一切看似發展順利時，小鳥遊提出想要帶永久子一起去馬來西亞生活，提供她夢寐以求的美麗房子，並希望她可以辭去吃力不討好的社長職位，然而，她卻拒絕了小鳥遊並提出分手。

在20幾歲時，也許會對大豆田永久子的決定感到疑惑，但隨著年紀越來越成熟，開始體會到也許在職場和人生中，憑藉著自己努力得來的東西才最為珍貴。就像永久子和前夫田中八作所說的，比起對不需花一點力氣就到手的東西妥協，她更享受靠自己的努力一步一腳印地朝著夢想前進，最後完成目標的過程。所以，儘管在職場上遭受多重打擊，大豆田仍然沒有放下身為社長的責任，而是勇敢地回到崗位上，對著艱困但有意義的目標，繼續帶領著公司的員工們向前進。

文／周彥均

本文出自VidaOrange生活報橘

Facebook：VidaOrange生活報橘

Tags : 人生哲學刁難大豆田永久子與三個前夫女子機智醫生生活理智派生活職場退縮

VidaOrange生活報橘
你的生活，呈現出你是個怎麼樣的人！ 食衣住行育樂，蔥花香菜小情小愛，再加一些書畫音浪，生活瑣事就是我們的新聞大事。 提供最豐富生活知識，“For a Better Life” 我們是 VidaOrange──Viva La Vida！