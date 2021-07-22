我下輩子不想當女人了！《俗女2》回歸倒數 嚴藝文、楊麗音親曝「做自己」的人生感觸

台式新喜劇《俗女養成記》第一季播出後口碑爆棚，每一集劇情都深得人心，讓觀眾們在歡笑中又感受到一點心酸的感覺，或許這就是現實社會的滋味，全劇終後大家紛紛表示看不過癮，敲碗希望能開拍第二季！

不負眾望，睽違兩年的時間，終於在今年8月8日原班人馬即將回歸螢幕。《鄧一個人咖啡》在明（23日）的直播節目中，搶先邀請編導嚴藝文以及劇中飾演阿嬤這靈魂角色的楊麗音，與鄧惠文醫師暢聊女孩轉大人的心路歷程！

第一季《俗女》中，阿嬤過世讓許多觀眾不捨，劇中阿嬤跟小嘉玲的互動，時而溫馨、時而爆笑，鐵粉認為阿嬤也是劇中靈魂角色之一，不能沒有她！還好第二季的預告中，面臨初經來襲的小嘉玲苦惱「我這個月經是要到什麼時候呀？」阿嬤笑回「還要40年喔！」讓大家非常期待她跟「轉大人」進入青春期的小嘉玲，會有什麼精彩互動。

飾演阿嬤「月英」的楊麗音在戲劇圈的發展有目共睹，許多大大小小的電視劇、電影中都能看見她的身影，以渾然天成、收放自如的演技收服大家。被問到在劇中讓大家印象最深刻的片段是什麼？許多人表示對「阿嬤向陳嘉玲訴說自己羨慕她沒有結婚」的深夜談心感觸頗深！

這也是月英阿嬤在訴說著自己，如何從一個女孩轉變成「大人」的心路歷程。明天的《鄧一個人咖啡》直播節目中，鄧惠文醫師將請演員楊麗音，親自與我們分享這段心情，以及想要「做自己」又是什麼樣的感觸？

一齣好的戲劇除了有好的演員之外，當然也少不了默默耕耘的幕後人員，《俗女養成記》是嚴藝文孤注一擲的決心，第一次當編導、製作人的她，真的搏上自己的一切，懷抱不求最好，只求更好的心情，沒想到作品一播出就引來大家熱烈的討論與關注。

其實第二季的誕生並不是原本就設定好的，嚴藝文一開始也坦承，要超越第一季真的是一大挑戰。有眼尖的劇迷已經發現，在第二季公布的首款海報中，左側油漆背景下，隱隱露出一句「我下輩子不想當女人了。」這代表著什麼涵意呢？

第一季最後，謝盈萱自述「親愛的陳嘉玲，妳是從幾時開始忘記了？忘記這輩子其實很長，長到妳可以跌倒再站起來，作夢又醒過來；妳又是從幾時開始忘記了，這輩子其實很短，短得妳沒時間再去勉強自己，沒時間再去討厭妳自己。」這段餘韻深厚的金句，深深撼動了所有人。

在這個以往被認定是個敗犬的年紀，是否想透過陳嘉玲讓大家看看，40歲的女人如何用盡全力，展開另一段人生篇章？鄧醫師已經準備好要替各位粉絲們大膽提問「第二季在劇本的刻畫與描寫，以及在拍攝過程中有什麼轉變？」搶在開播前，由編導嚴藝文親自透露給我們！

《俗女2》的回歸將在8月8日起每週日晚間9點，於華視主頻與CATCHPLAY+影音平台正式推出。

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