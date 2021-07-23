如果你看到一個孩子把餐廳當成運動場奔跑，而服務生婉言請家長注意時，家長卻理智氣壯地說「小孩子就是這樣，我也沒辦法」，你的感受是什麼？

教育失敗、恐龍家長……blablabla，隨便翻翻網路討論區就可以看到多數人對這樣的父母是怎樣的評價，的確，我也覺得這樣的父母實在太不可取了，簡直自私又沒教養，直到有一天，這樣的情景活生生地發生在我朋友身上。

在那個當下，我是既驚訝、又不驚訝，驚訝的是我這個朋友平時明明是個體貼而且極有禮貌的好人，實在難以預料能從她嘴裡說出「小孩就是這樣，我也沒辦法」這種推卸責任的話；可另一方面，我又實在能體會她當時的感受，因為在我們吃飯的同時，她先生在家裡打電動、她婆婆在家裡看八點檔，明明我們只是吃個日本料理、又不是去日本旅行，可她先生連獨自帶孩子兩個小時都做不到，而平時每件事都要指手畫腳的婆婆，聽到媳婦是要出去玩就甩手不管，她只是一個已經被逼到極限的人，那不是找理由，而是她真的已經沒有辦法再擠出任何一點力氣了。

可是同行的我們很尷尬，畢竟所有人都盯著我們這一桌，於是我們只得輪流幫著哄孩子，可是我本來就不是一個喜歡小孩的人，更別提是一個正在撒野的熊孩子，短短十來分鐘，我覺得自己也已經耗盡能量，而自己已經損耗一空的人就會失去體貼別人的能力，於是我一直在想，對，老公不給力很可憐、餐廳員工很可憐，但關我屁事？

更何況，當我自以為體貼的接手了這份工作，是不是反倒剝奪了事情改善的可能性呢？

戀愛的時候，無論男女都把「體貼」放在擇偶條件的必要選項，可如果仔細想想，就會發現「體貼」經常只是偽命題。

有一大部分的體貼流於形式，像是幫女生開車門、或者噓寒問暖等等，這種體貼對方不一定需要，就像那種颱風天時傳訊息提醒妳要注意安全的行為，更是一點實質幫助都沒有，就像是店家傳生日簡訊給會員一樣，不過是「免洗罐頭訊息」，我們頂多是從對方的這種行為中，去斷定對方是個體貼的人，幻想有一天你真的需要時對方應該會願意伸出援手，一切不過是腦補。

而另一種真正有用的體貼，是對方觀察到妳當下的需要、並主動提供幫助，比如看到妳今天加班特別累，主動幫妳泡咖啡，這一種體貼需要有心、也需要觀察力，前者看感情深淺，而後者就有趣了，我覺得觀察力簡直就跟音感一樣，有些人天生就是音癡。

擁有體貼的另一半，當然是非常幸運的事，可我要說的是，如果你天天都處在一個需要被體貼的狀態，那麼，比起要求另一半體貼你，更重要的，難道不是你該調整自己的生活步調嗎？

就像我記得十幾二十年前，帶著嬰兒在餐廳用餐的父母，如果嬰兒拉便便了，誰不是把盤子往旁邊一推，然後嬰兒往桌上一放，當場就換起尿布來，就算隔壁桌的客人多少也會覺得聞著屎味吃飯有點矮油，可那時全民的共識就是這種狀況必須要體諒；可是隨著大家對生活品味的要求提升，這樣的行為開始會被詬病，各個公共場合或餐廳慢慢開始在廁所安置尿布檯，或許過渡階段時父母們為了哪裡能換尿布而傷透腦筋，可這種壓力，不正是督促我們尋求改善的力量。

我覺得，對於男女雙方該怎麼分配家庭責任，我們也正處在一個陣痛期。

就像我有很多朋友，紛紛對於帶孩子搭大眾捷運感到壓力萬分，畢竟孩子若在中途哭鬧，整車人的視線幾乎可以殺死一個無力的母親，而這種群眾壓力，讓女人回家後會更大力要求父親必須負擔起更多的育兒責任，或許過渡時期時會讓夫妻吵架，但我相信，就像現在沒有尿布檯、沒有哺乳室的百貨公司根本不會有人去一樣，總有一天，那種把家裡事情通通甩手給太太的男性，也會完全失去在婚姻市場上的競爭力。

我的意思不是說大家要自私自利，而是別把體貼當成萬靈丹，更何況若我們誠實面對自己，就會發現，很多時候我們的體貼根本不是發自內心，不過是迫於壓力之下，覺得自己必須當個好人罷了。

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