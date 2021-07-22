40歲失業失戀又怎樣？《俗女2》陳嘉玲人生打掉重練！找回心中最初的自己

《俗女養成記》在2019年播岀時，超堅強的演員陣容和貼近生活的劇本擄獲一票忠實鐵粉，在萬眾期待之下，《俗女2》終於要帶著原班人馬，在今年8月8日起，每週日晚間9點，於華視主頻與CATCHPLAY+影音平台重新回歸啦！

《俗女》最讓人百看不厭的便是它有笑有淚的劇情橋段，此篇將帶大家回顧經典的「陳嘉玲崩潰五部曲」，為開追《俗女2》做一點複習！而今（23日）《鄧一個人咖啡》直播節目，也搶先邀請到演員楊麗音和編導嚴藝文現身，親自與鄧惠文醫師一起分享「俗女養成 女孩轉大人的心路歷程」。

同時失業又失戀 陳嘉玲崩潰五部曲

「心理學中有個很有名的理論，叫做悲傷五階段，在回台南老家的車程中，我一次走完…」所謂的悲傷五階段，指的是人在面對傷痛時，從否定、憤怒、討價還價、沮喪到接受的心境轉折。劇中，陳嘉玲（謝盈萱 飾）剛丟了工作，結束了長跑多年的戀情，她決定回到老家台南，好好思考未來該何去何從。

在車程剛開始，陳嘉玲把音樂開到最大聲，試圖讓心情和一首首嗨歌一樣，保持在「最佳狀態」，連弟弟的關心都充耳不聞。換陳嘉玲開車時，她開始對著空氣發火，不斷叩問蒼天又自問自答「我到底做錯什麼？我就是錯在想當一個獨立自主的女性！」那段對著路人比中指，又大聲咆哮的消音片段可說是整部劇的亮點之一啊！

陳嘉玲而後又冷靜下來，試想若回頭跟前男友或老闆道歉和解，生活是否就能回歸原樣，一切完好如初？直到自嗨、逃避、憤恨的情緒被迫面對現實，她才在後座放聲大哭，哭出女人在40歲時，遭到失業和失戀雙重打擊下的所有徬徨和辛酸……最後，哭到精疲力盡的她在副座睡著了，此時車子也就快抵達老家，距離台北、上份工作和感情，都已經很遠很遠。

女孩轉大人 不一定要走「固定模板」

觀眾一定也能從中共鳴，隨著陳嘉玲短短的返鄉車程，在心中走了一遍過往人生的轉彎和岔路，想起那些強顏歡笑，或反覆控訴世道不公，但在哭天搶地完，又得擦乾眼淚繼續過日子的自己……然而日子再難過也還是過到了今天，身上的成長痛無論將成為負荷或經驗指標，我們都還是要往前走。在《俗女2》中，陳嘉玲將重振旗鼓，展開全新生活，除了和初戀情人蔡永森（藍葦華 飾）在相親場合久別重逢的「超猛台語對嗆」，兩人同居的超甜蜜劇情更是讓粉絲敲碗期待！

在陳嘉玲一次次的選擇和被選擇中，才了解到人生並不存在「固定模板」，20歲不一定要找到未來方向，30歲不一定要論及婚嫁，40歲更不一定要事業有成，擁有美滿家庭。但當女性被社會指定扮演成眾所期待的形象，我們該如何反抗或平衡？在女孩蛻變為女人的內心拉扯之間，又該怎麼調適消化？

人的一生，到底最終要追求的是什麼？今（23日）中午12:30《鄧一個人咖啡》直播節目，演員楊麗音、編導嚴藝文將與鄧惠文醫師展開心靈對談，在「俗女養成 女孩轉大人的心路歷程」裡，到底怎麼樣才能真正做自己？

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