作家H：「是什麼樣的點讓妳想要結婚」這個問題在邏輯上就錯了！？

▲在結婚之前，肯定有很多類似的觸發點，讓妳產生想要結婚的衝動。難道妳跟一個人結婚的原因，是因為那個衝動嗎？（圖／Shutterstock）

前幾天在Clubhouse上的閒聊房裡，有位女性朋友開口問了房內的每個人這樣的問題。

「當初你們結婚的時候，是什麼樣的點讓妳覺得『啊，就是這個人了』，因此妳會選擇嫁給對方呢？」開口的，是一位三十歲出頭的女生。

我知道她想收集類似的答案，諸如「某某某說了某句話後，深深打動了我，因此我就決定嫁給他了！」、「他當時彎下腰，開始幫我綁鞋帶的舉動，讓我覺得，非這個人不嫁了！」等等。

當然，在生活中或是說在結婚之前，肯定有很多類似的觸發點，讓妳產生想要結婚或是嫁給這個人的衝動。然而，我比較想探討的卻是，難道妳跟一個人結婚的原因，是因為那個衝動嗎？

每個人都知道結婚需要衝動，因為只要多想多思考，到頭來，這事情就會變得又麻煩又累人。然而決定這個人是不是將來要度過一生的對象，怎麼可能用那個「令妳衝動」的點，來決定「就是這個人」了呢？！當然是這個人的各個方面，都已經達到妳的某種理想狀態，價值觀也好，興趣也罷，人生的方向一致等等都已經獲得妳的認同下，這時候不管發生哪件事情，引發了妳想結婚的衝動，那都只是個扣板機的動作，絕對不是因為這個扣板機的行為，決定了你是否想要跟這個人結婚。

反過來講，如果要我說，我如何確定要跟這個人結婚，我要決定的點，絕對不會是正面的優點。畢竟已經在一起了，就是因為愛這個人才會考慮到結婚這個選項，因此要說因為哪個優點才能結婚，我個人認為，那真的太容易了。而結婚真正重要的不是結婚的原因，重點在於，如何維持婚姻？？

相處幾十年下來，妳喜歡的對方身上優點，運氣好一點，可能都還會存在，運氣差一點的，可能因為年紀大了，相處慣了，某些因為距離而產生的美感逐漸消失了，但如果只是如此，就算沒了優點兩人還是可以生活在一起。

畢竟人非聖賢，婚姻生活到最後，其實也不過就是兩個人在一起的日常生活過程罷了，然而最可怕的，卻是這個人在生活當中，做出讓人無法接受的行為，這才會讓妳無法跟他生活下去。

這種行為不僅僅侷限於吃喝嫖賭這類極端的習慣，甚至就連某些個性上的偏執，習慣上的堅持，都有可能讓人無法繼續與這個人相處。也因此，如果要認真確定可否和這個人結婚的話，我不會去選擇一個人的優點，作為我們可以結婚的原因，我會去找這個人身上，是否有我打從心底根本無法接受的習慣、價值觀、行為、癖好，而且必須是長時間的觀察，因為有很多事情，不在特定的狀況下，他是不會發作的。

結婚對一個人來說，是簡單的。要維持婚姻，才是困難的。因此，要找出結婚的原因不難，要接受各種對方的缺點而不離婚，才是王道。

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