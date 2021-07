有些人走著走著就散了，你滿意你跟他之間的關係嗎？

希望我們在測量一段關係好壞的時候,都會使用「關係滿意度」(relationship satisfaction)這個量表[1],但是這裡有個問題是,就算是關係狀態不好的兩個人,也不一定會分手,所以後來的測量當中,還會加上關係穩定度之類的指標(relationship stability),用來衡量這段感情的「存活率」之類的。

我原本覺得這兩個指標就可以一招半式闖江湖,但後來我想到一件事情——不知道你有沒有遇過那種相愛相殺,愛的時候乾柴烈火,恨的時候像電影劇情一樣drama的情侶?如果你問他們關係滿意度有多高,他們大概在不同的時候回答的結果會有很大的變動(兩個人很愛的時候很高分,互看不順眼的時候很低分),所以這樣的測量似乎沒有辦法捕捉到一段關係真正的品質。

感情當中的兩把尺

早期在問一段關係好壞的時候我們是用「一把尺」來思考[1],當感情當中發生比較多的正向的、積極的事件,我們就會認為這段關係比較好;相反地,如果發生了一些負向的、消極的事件,就會扣一些分數,這段關係就比較差,當這把尺被扣到剩下60分以下,兩個人就有可能會分手。

但是這個衡量方法,後來遇到了一些問題——因為有一些人在感情當中同時發生許多的正向事件也有許多的負向事件(就是前面的相愛相殺的類型),你問他們愛彼此嗎,他們會說很愛,你問他們會不會恨對方,他們也說很恨!

所以後來的測量,漸漸變成「兩把尺」,其中一把尺測關係當中正向的程度,另外一把用來測關係負向的程度。當正向的那把尺分數越高,兩個人相處起來會越快樂,而負向那把尺分數越高,兩個人相處的時間會有很多的生氣、難過,跟痛苦。

使用兩把尺來測量的好處是,我們完全可以想像有一對情侶,前天晚上還相擁而泣,覺得彼此是生命當中的唯一,後一天晚上可能就氣到不接彼此電話,在這樣的關係當中雖然辛苦,但卻有一種其他關係沒有的激情。

所以後來的感情測量,比較會傾向用動態的、長時間的追蹤測量,才可以比較知道這對情侶發生了什麼事情。實際上,研究也顯示不安全依戀的情侶如果在一起的時間越長,彼此的關係滿意度也會越低(就是所謂的怨偶難離的類型),這樣的狀況在女生的身上更為明顯[2]——這意思是說,有些人雖然在一起不快樂,但是他們仍然會繼續在一起,而在這樣的關係當中,有些女生忍耐的程度甚至比男生還要多。

四個感情當中的評估面向

然而,如果只用在一起的時間長短、還有在這段關係當中快不快樂等等,可能沒有辦法很好的去評估這段關係到底發展的狀況如何,可能需要更多不同的指標。通常我們會用更細緻的方式來測量,大家所熟悉「親密、激情、承諾」(愛情三元論,triangle theory of love)是一個典型的測量方法[3],但今天想要跟大家介紹另外一個也相當有意思的測量,這是感情當中的四個向度(four dimensions of love)。

Hassebrauck與Fehr指出,我們評估一段親密關係可以用下面四個不同的面向(你可以在心裡面先想一個了解你跟他感情關係的人,然後感受一下他和你在下面的四個面向上面的狀況如何):

親密度(intimacy):親密感指的是你跟這個人相處的時候有一種很靠近的感覺,這個靠近可能是雙向的,換句話說,他和你都要覺得在這段關係當中感覺到很自在。這是一段感情的重要基礎,倘若你跟一個人相處的時候,經常覺得中間隔著一個東西,好像很不能夠了解他,他似乎也不太懂你,甚至你們在生活上面也很少有溝通的交集,那麼很有可能這段關係就會非常的沒有品質。 支持度(agreement):這裡的伴侶支持度指的是,你的價值觀和想法,還有日常生活當中跟對方的溝通,你有沒有獲得一種被「支持」的感覺。對方不一定要跟你的想法一樣,但他會給你肯定,不論是你對工作、生活、或者是和其他的人際關係上有一些困境,你在描述你的決定和猶豫的時候,他都會給你正向積極的回饋,這就是所謂的支持度。不知道你有沒有過一種經驗是,你不論跟對方講什麼,對方都否定你、覺得你的想法不好、甚至是貶低你,當你長期跟這樣的伴侶在一起的時候,其實你很容易會覺得自己好像很沒有價值、自尊受損。 獨立程度(Independence):我常常說,一段好的關係,就是在親密和獨立之間求得一種平衡,所以除了前面的親密感重要之外,還要能夠給予彼此空間,這個空間並不是說兩個人要相隔很遠、或者是很久才見面,而是指下面的兩種空間——物理理空間和心靈空間。在物理空間上面,兩個人都要保有自己的交友圈、自己工作的空間、擺放自己私密物品的地方;心靈空間是指,要尊重對方有些事情不一定願意說,要體諒對方有些情緒需要自己消化,同樣的,要允許自己有這樣的空間,不要什麼事情都覺得好像需要一股腦兒倒到對方身上。這裡的獨立也指的是,能夠在關係當中不過度的依賴,在大多數的時候自己做決定,當一個成熟的大人。 性愛契合度(Sexuality):以前我會覺得這一點好像沒有很重要,但是隨著年齡的增長,我發現來談的情侶或者是當事人,往往他們討論的關係議題裡面都夾雜了跟性愛有關的困境。可能是其中一個人過去有性的創傷;兩個人曾經因為有做好避孕有過墮胎的創傷;也有可能在性愛的癖好上面不雷同;甚至可能有一方會強迫另外一方做出不想要的性行為等等。當然,上面這些是比較負面和嚴重的情況,其實比較常見的狀況是,兩個人對於性的需求不一樣、頻率不同、或者是沒有辦法好好的溝通,導致在做愛的時候,可能總是其中一個人配合另外一個人,結果從交往至今從來都沒有感覺到「爽」過。

當然,這四個面向可能並沒有辦法囊括全部的部分,畢竟每一段關係都是獨一無二的,不過可以作為討論兩人感情狀態的起點。例如你可以和對方溝通一下的議題:

你覺得關於獨立和依賴,最近我們的相處方式你覺得有什麼需要調整的嗎?

在我闡述一個想法或意見的時候,我比較希望能夠獲得你的支持,例如⋯⋯

我覺得在做愛的時候,我比較喜歡⋯⋯像是你上次使用的⋯⋯方式,我就覺得很舒服

有些人走著走著就散了,有些感情不知道為什麼就消失了,暮然回首才發現,原來早在好久以前,對方已經對於這段關係失去感覺和熱情了。為了避免這樣的狀況發生,定期做「感情健康檢查」,或許可以讓這樣的「意外」出現的機率小一點。然後你或許會發現,當你願意投入更多對於關係的覺察,你就更能夠看見彼此的步伐,雖然有一些不同,快慢頻率也有落差,但至少是朝往同一個方向。

海苔熊