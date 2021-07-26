嚴藝文因《俗女》被貼「不婚不生」標籤！女人40歲「一事無成」到底對不起誰？

《鄧一個人咖啡》在（23日）的直播中，邀請了《俗女養成記》編導嚴藝文及飾演阿嬤的演員楊麗音，跟鄧惠文醫師一起談談「俗女養成 女孩轉大人的心路歷程」。《俗女2》睽違了這麼久的時間才重新跟大家見面，嚴藝文透露，其實原本不打算再拍攝續集，因為第一季真的花了很多心力，要超越也是一件不簡單的事。

真正決定要拍攝的原由是因為，在《俗女》大紅大紫後，自己莫名被貼上「單身大齡女子的代言人」、「鼓勵大家不婚不生」、「女權主義者」等等標籤，並且收到許多講座的邀請，甚至有人要找自己出書，也通通圍繞在這方面的題材，讓嚴藝文很是困惑。

嚴藝文笑著說，《俗女》其實就只是小說的一個故事，之後自己也可能會出不同類型的故事、戲劇，但因為《俗女》受歡迎，身上就開始有了一些包袱，包括嚴媽媽都勸告她不應該拍這種戲，鼓勵大家「不婚不生」，但自己並未鼓勵人家不婚不生，只是覺得如果到了40歲沒結婚生子，也不用覺得「對不起」誰而已。

但她坦承，一直到聽了媽媽一番話，讓她產生想要打破這種標籤的念頭，因此開始試著去譜寫陳嘉玲40歲之後的人生下半場，才有了《俗女2》的產生。

《俗女養成記》改編自江鵝的同名散文故事，其實作者本身就是「中年轉職」，她把自己面對即將邁入40大關卻「一事無成」的故事，作為一個出發點，就如同劇中的陳嘉玲在自己即將40歲時，發現沒有屬於自己的事業及家庭，毅然決然回到台南重新出發。

嚴藝文覺得《俗女》巧妙也對照著自己的演藝路，她坦承自己原本是演員，但在40歲的時候發現好像有某些地方沒有被滿足到、對演戲也沒有熱忱了，一切都是可有可無的存在，感覺有哪裡出問題，因此選擇轉為走幕後、做編導。

鄧醫師表示，當我們發覺自己在原本想做的事情上，找不到那種快樂跟衝動時，我們常會覺得，應該是太累了、休息一下就好了，卻往往一而再、再而三地拖下去，等到最後真的發現要改變的時候，已經又過了好幾年，就會開始後悔說自己怎麼沒有早一點發現？

劇中陳嘉玲參加婚禮時，同學說了一句「女人沒有工作也要有家庭」，讓她有想結婚的念頭，但在籌備婚禮的過程中，不斷地被江顯榮的媽媽支配，連婚紗要穿哪件都要被指點，或許是陳嘉玲開始感受到自己真的不快樂了，也發覺到頭來真的是一場空，便寧願放棄一切回到家鄉。

不管是原著江鵝、編導嚴藝文還是劇中的陳嘉玲，在面對人生關鍵點時，發現了自己的不合適，半被迫之下去選擇了改變，《俗女養成記》想要給觀眾的並不是女人應該要不婚不生，而是在經歷許多人生轉折時，大家常會因為一些既有的想法，例如：劇中江顯榮的媽媽認為結婚之後，女生就是要以家庭為重；大學同學認為工作沒成就，就該趕快有一個家庭等，認為自己沒有達成這些事情，就會對不起誰。但妳從來不需要因為40歲還是一個大齡女子，可是別人已經結婚生子而感到羞愧。

還記得陳嘉玲在最後一集的獨白那段話嗎？「親愛的陳嘉玲，妳是從幾時開始忘記了？忘記這輩子其實很長，長到妳可以跌倒再站起來，作夢又醒過來；妳又是從幾時開始忘記了，這輩子其實很短，短得妳沒時間再去勉強自己，沒時間再去討厭妳自己。」

嚴藝文認為，「做自己」是求自己舒服，不是說「你很自私」，我們一定要有自覺，即使你現在在忍耐、在勉強，你都要知道那個東西是什麼？那是你自己「選擇」的，如果你有自覺，做了選擇你就要敢去承擔「別人喜不喜歡你」。我們常常為因為別人說的話，而去懷疑自己做的事情是對的嗎？不管在人生什麼階段，不要因為別人的一舉一動勉強自己，「做自己」想做的事、喜歡的事、會讓你快樂的事最重要。

《俗女養成記2》在8月8日起，每週日晚間9點，於華視主頻與CATCHPLAY+影音平台正式推出。大家都滿懷期待，等待了將近兩年的時間，終於可以迎來陳嘉玲的人生下半場，在預告片一一釋出後，也引發了大批觀眾的討論，第二季相較第一季會有更多面向、轉折。