「假戀愛，真誘騙」的小船說翻就翻！吳亦凡所犯的四大致命錯誤

吳亦凡的性醜聞鬧的沸沸揚揚，不僅被眾多品牌取消代言人身份，更慘的是被大陸官媒重話點名為劣跡藝人，這下可以確定吳亦凡在中國完全出局，應該十年內都不用想重新回到中國市場。其實食色性也是人的天性，男未婚女未嫁的情況下，要跟多少人滾床單都是個人自由，何況吳亦凡並不像小豬羅志祥有個檯面上公開的正宮女友，那究竟為什麼小豬沒被批為劣跡藝人，最近主演電影還登上中國央視，反觀吳亦凡卻被重砲封殺呢？對於不想談感情、只想擁有炮友的你／妳，以下吳亦凡所犯的四大致命錯誤，值得你參考借鏡警惕：

一、沒有說清楚

和吳亦凡發生關係的網紅指出，吳在一開始會對女方甜言蜜語，說會負責、會帶女方見家長，並且還會送小禮物，讓女方以為兩人是戀愛關係，結果一段時間後男方開始走冷暴力路線，導致女方罹患憂鬱症。

坦承以對應該是成年人基本中的基本，比方說去面試，老闆問你英文程度如何？能不能自己帶團隊？即使吹噓的再漂亮，時間久了一樣會露出真面目，男女關係也是如此，對一個人、一段關係沒有想清楚之前，說的天花亂墜只會在日後招來對方的怨懟，既然只想上床就老實說現在不談感情只談肉體，這樣大家你情我願，即使有人暈船也只能怪自己，怪不了別人。

二、沒有安全措施

網紅指出吳亦凡從不戴套，導致一些女孩得了性病，甚至某些女孩為此懷孕而進行人工流產，可能是因為不喜歡戴套的緣故，據說吳亦凡偏愛未成年處女，不知道他腦子是怎麼想的，但現在出門都要戴口罩了，上床居然不戴保險套實在很恐怖，明知不會娶卻還讓女方冒著懷孕的風險更恐怖，然而最恐怖還是明知自己是偶像的身份還這麼幹，可見吳亦凡並不是一個愛惜羽毛的人。

多重性伴侶不戴套，絕對是大忌中的大忌。沒有人希望自己得性病，更加不想墮胎傷害身體，不管愛不愛、要不要在一起，人與人之間應該要有起碼的道義，我可以不愛妳，但我起碼不亂害妳，行走江湖不講道義，難怪會翻船。

三、沒有普通常識

如果今天吳亦凡不吃公眾飯，和一堆年輕女孩上床，可能最多女方家長有意見，但也不能拿他怎麼樣（例如李坤城林靖恩），而吳亦凡身為藝人卻沒有管理形象的常識，還留下一堆通訊軟體對話與匯款紀錄，實在缺乏自覺與警覺。

約炮時沒有常識絕對致命，例如和未成年少年上床叫性侵、已婚卻偷約炮叫侵害配偶權，某些人以為通姦除罪化代表已婚外遇也不會怎樣，卻搞不懂即便少了刑法的約束，仍有民法可進行求償，而且需要的證據不需要像刑法一般嚴苛，所以只要對方的配偶拿到親密對話證據或錄音，就可以提出求償囉！

四、沒那個咖稱，就不要吃那個瀉藥

「我那個很大，妳要忍一下。」結果被user酸稱牙籤實在太悲了，事業一瀉千里已經夠痛，還要留下吳籤綽號陪伴一輩子更是情何以堪，如果我們本身的強項不在那邊就盡量不要去強調，以免引起人家注意。

朋友碰過一個男人不斷誇耀財力，說自己有車有房、還有許多熟女為了錢接近他，結果才知道所謂的車是日產汽車、房子位在偏遠山區、存款總額約600萬，所以說人貴自知的確很重要，打腫臉充胖子也是自己臉疼，何必呢？

凌茜粉絲團