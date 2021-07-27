《俗女》求自己舒服不表示「你很自私」！鄧惠文：做自己跟愛別人不衝突

《鄧一個人咖啡》在23日直播節目中，邀請到了《俗女》編導嚴藝文以及劇中高人氣的阿嬤演員楊麗音，與鄧惠文醫師一同探究「俗女養成 女孩轉大人的心路歷程」。在劇中，陳嘉玲在台北打拚的那段日子，好像一直過得悶悶不樂，直到自己拋下一切回家鄉時，才勇於跟隨自己的心「做自己」，嚴藝文與楊麗音也分享了在做自己這條路途上的感人故事給大家。

相信大家在自己的人生路上，時常會有覺得沒衝勁、勉強在過日子的時候，也時常會有擔心別人的眼光、閒言閒語而去將就什麼的時候，但別人喜不喜歡自己，真的有比自己的快樂更重要嗎？

嚴藝文坦承，自己很晚才開始有「做自己」的意識，小時候太想取悅父親，所有的期望都是按照父親的想法走，因為身為長女，爸爸又疼愛有加，把所有寄託都放到自己的身上，付諸了滿滿的期望，以前看到他眼中充滿欣慰的感覺就覺得很滿足，那時候所有的生活動力都是在搏父親的開心。

但最後嚴藝文卻選擇了一條違背爸爸期待的路。「演員對他來說應該算是拋頭露面的工作」，在父親心裡，女孩子就是要當老師或公務員，以後才能嫁到一個好家庭。為此嚴藝文跟父親冷戰了將近兩年的時間，因為不知道該如何去面對他。

從一開始的不想辜負人家期望，直到終於開始學習張口說「不」，不要勉強自己、不要壓抑自己，嚴藝文笑說，其實自己也還在學習當中。

楊麗音分享，其實關於說「我不想」、「我不要」她很早就學會了，不太會強迫自己去做不想做的事。她自曝小時候父親常常家暴母親，那時候常勸媽媽趕快離婚，但媽媽總是會說「孩子還小，離婚之後要怎麼辦」；等到自己跟兄弟姊妺都長大、有自己的家庭了，勸媽媽趕快離開，得到的卻是媽媽說「不行！這麼老了離婚會被別人笑」，讓她不禁反思，「到底要讓別人多喜歡你，為什麼要勉強自己？」又或者其實只是自己放不下，可是拿別人當藉口。

嚴藝文在學習這條路上發現，「做自己」是求自己舒服，不表示「你很自私」！她認為我們一定要有自覺，即使你現在在忍耐、在勉強，你都要知道那個東西是什麼，那是你自己「選擇」的，如果你有自覺，做了選擇你就要敢去承擔「別人喜不喜歡你」。就拿朋友來說，以前交朋友總會希望大家都喜歡自己，但到了這個年紀後，其實選擇的就是跟自己相處的來，能夠聊心事的對象。

據說《俗女》劇組都知道楊麗音只要用到好的東西，就會急著要介紹給大家，鄧醫師坦白自己也受惠！輾轉因別人分享用到楊麗音推薦的牙膏，沒想到一用就愛上了！嚴藝文聽聞笑著舉手說：「還有襪子我也有跟到！」一番歡樂的「呷好逗相報」，讓鄧醫師打破觀眾迷思、有感而發提到，其實「做自己」跟「愛別人」是不會相互衝突的。

最後，楊麗音也在節目中跟大家分享，其實她也跟一般人一樣扮演著「多重角色」，既是女兒、媳婦，又是妻子、孩子的媽媽，家中每個人吃飯習慣都不同，媽媽喜歡吃軟一點的飯、婆婆喜歡硬一點的，為了滿足大家喜好，自己還生了一頓氣。但她說，一家人生活在一起就是這樣，今天吃硬一點的、明天吃軟一點；今天吃辣、明天不吃辣，又或者今天可能餐桌上少一塊肉，那自己那份就讓出來，自己就是扮演著中間的角色，更笑著說「做自己，不可能啦！」

楊麗音的這番話療癒了觀眾們，讓大家知道「其實自己已經做很好了，不能再好了」，連鄧醫師都被安慰到了，急著說自己真的很需要這句話！

關於陳嘉玲的人生下半場是如何做自己，又怎麼去面對更多黑暗的事情，就讓她親自告訴大家，《俗女養成記2》在8月8日起，每週日晚間9點，於華視主頻與CATCHPLAY+影音平台正式推出。