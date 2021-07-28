▲雖然，歲月仍舊會改變一切，但「真正的朋友」是會留下的！（圖／Shutterstock）

吵架以後像仇人？6個關鍵看穿「真正的朋友」！就算有點不開心，也會彼此包容

我一直認為每種時期的朋友都不太一樣，國小時候交的朋友，很喜歡黏在一起、想要一輩子都當好朋友，那時候的我們為了畢業會哭泣會難過，國中高中時期的朋友開始轉變了，我們經歷過畢業，明白可能會有分離的一天，大家會開始有各自的小團體，各自的姊妹，到了大學，這時候的朋友更加成熟了，也因為相處時間更多，感情更不同，雖然，歲月仍舊會改變一切，但是會留下的朋友仍舊是有的！

出社會的朋友和學生時期的朋友多有不同，但同樣的對你真心才是最重要的，一個真正的朋友，該有那些點？這些朋友陪伴你走過人生最重要的階段，到了一定的年齡你要留下最好的朋友，陪伴你繼續走下去！

1、酒肉朋友，會陪你玩樂；而真正的朋友會聽你訴苦。

2、你可以交很多種朋友，但是你花錢也買不到願意挺你的朋友，真正的朋友無論在你什麼時刻，都會願意挺你、幫助你！

3、酒肉朋友會去你每種玩樂場合，而真正的朋友會認識你的家人，你會把你生活的一切都分享給好的朋友，讓他們知道你的生活周遭有些什麼人！

4、酒肉朋友會讓你買單，真正的朋友不會和你計較，即使買單也會輪流，不會想要佔你便宜！

5、酒肉朋友一陣子不聯絡你就完全不知道要聊什麼了，但真正的朋友即使不聊天也有彼此的默契！

6、酒肉朋友和你吵架以後就像仇人，這輩子再也不聯絡，真正的朋友即使有一點不開心，也會彼此包容。

朋友就像一瓶酒，越陳越香！在我們內心深處總會放著真正的朋友的位置，你知道無論認識多少人，都比不過這些朋友，你們會彼此幫忙，不會把對方的好當作應該的，彼此都存在著珍惜的念頭，這才能長長久久！

朋友不用多，真心的就好！年齡的增長，我們愈發的知道了人生本來就是緣來相聚，緣盡人去，你不用去在意身邊的來來去去，你只需要在意對你好的人就好！

要明白，「酒肉朋友只懂得忌妒，而真正的朋友會打自內心的為你祝福！」

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