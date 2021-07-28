聊慾姊妹淘／如何識破玩咖？網聊多久要見面？「交友軟體找真愛」教戰守則來了！

近年來網路交友盛行，交友軟體對許多生活圈單調的人而言，無疑是一條展開戀愛邂逅的捷徑，本集《聊慾姊妹淘》就讓「情癒撩慾系作家」艾姬和在交友軟體「走跳多年」的小A，以過來人經驗教你如何在交友軟體避開各種騙財、騙色、騙感情的陷阱，從茫茫人海中殺出血路，找到命定真愛！



拒絕浪費時間！非單、玩咖、約炮通通OUT！

首先，我們得剔除只想和你「尋歡作樂」的對象，除了「約嗎」、狂刷小惡魔emoji，甚至直接開價的開場白以外，小A發現，那些劈頭就問身高體重的、問今晚有沒有空的、猛誇身材的、照片只秀肌肉不露臉的、第一次見面就約在聲色場所或他家的、只約深夜時段的……都可能是對方只想「來點搞頭」的起手式。

市面上也有主打「只聽得到聲音」或「完全看不到對方資訊」的交友軟體，都各有其吸睛之處，但小A提醒大家，在不必曝光身份的空間裡，人會比較敢去做一些自己平常不敢做的事，當然也就更容易在上面遇到只想找人發生關係的對象，因此慎選資訊透明，具有「本人認證」的交友軟體更能提高找到真愛的機率喔！

而女孩們不僅要防範自己被騙身體，也要小心被騙感情！那些只想享受曖昧，又沒有要跟你認真的人，多半只是想在交友軟體上找點刺激，甚至也有很多「非單人士」躲在暗處十面埋伏，若在不知情的情況下落入他們手中，還付出了時間和感情，真的會讓人十分火大！

小A就以她曾被當愛情冤大頭的經驗，歸納出幾項能夠判斷「對方非單身」的指標，想要找到穩定感情的女孩，碰到這些狀況就趕緊繞道吧！

1. 聊天已有一定時間且氣氛良好，卻拒絕交換通訊方式，只在交友軟體上互動

2. 固定時間消失，通常為平日晚上或週末，白天上班時卻又能正常回覆訊息

3. 只交換「微信」，理由是微信在台灣使用率相對較低，可能被拿來作為特定用途的「專屬小空間」

4. 絕口不提見面

以上以幾點共同特徵為：對方只要你存在在他的手機裡，不希望你出現在他的真實生活中。小A也笑說：「高明點的女生通常直接開啟肉搜模式，畢竟女人在這方面可是非常在行的！」

真誠互動，掌控聊天火侯，為感情加溫！

既然是網路交友，照片的真實度就非常重要了。艾姬分享了最近聽說的奇聞軼事，一對男女因為沒有放上個人照，在聊了幾句後，感覺越來越不對勁，後來才發現彼此根本是兄妹啊！艾姬真心建議各位，千萬不要放和自己外表差太多的照片，不只是要避免此類烏龍，更是怕見到本人後發現落差太大，搞得雙方都很尷尬不說，還浪費了一堆聊天的時間。

至於聊天多久應該要見面，艾姬直接點破──重點不在時間早晚，而在時機好壞。在彼此互動熱度剛好時見面，才能為感情加溫，否則不論是太急或拖太久，都有可能造成反效果。她也苦口婆心奉勸女孩們，一定要懂得保護自己，絕對不要太信任一個只見過幾次面的人，和網友見面時，最好選在白天、約在公開場合、不要單獨去男生家裡、不要碰離開過自己視線的飲料或食物、不要有任何金錢往來，畢竟找到真愛之前，得先活著啊！

艾姬強調，交友軟體只是個認識朋友的工具，和現實生活一樣有好人和壞人，也和所有的感情關係相同，懂得辨識真假、篩選合適對象、輕鬆自然並真誠的和對方互動，才是展開幸福戀情的不二法門！

想知道艾姬和小A還分享了哪些交友軟體使用守則和讓人哭笑不得的超瞎趣事？鎖定《聊慾姊妹淘》Ep.2 杜絕騙財騙色！交友軟體也能遇見真愛！