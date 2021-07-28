盤點東奧5位台灣選手「人生金句」！郭婞淳：相信所有的挫折，都是最好的安排

2020東京奧運賽事於7/24展開，隨著比賽如火如荼地進行，台灣的選手們努力地在賽事上寫下歷史新篇章，截至目前已拿到一金二銀二銅，為國家和自己爭取光榮。奧運獎牌不僅是給這些堅持努力的運動選手最大的肯定，更代表著他們辛苦訓練的成果，VidaOrange編輯為你精選了5位奪得獎牌的臺灣選手在賽後發表的得獎感言與金句，或許，你可以從他們身上，看到那個一直以來努力不懈的自己。

2020東京奧運舉重金牌：郭婞淳

「相信所有的挫折，都是最好的安排。」

在2016年里約奧運奪得銅牌的郭婞淳，在今天下午的賽事中突破自我極限，用抓舉103公斤、挺舉133公斤的好成績打破奧運紀錄，成功奪得2020東京奧運女子59公斤級金牌殊榮！

囊括了奧運、亞運、世錦賽、亞錦賽等國際賽事金牌，目前仍是59公斤級三項世界紀錄保持人的郭婞淳，16歲就進入國家隊培訓，然而，在她為2014年亞運練習時，不慎被槓鈴壓傷，造成右大腿肌肉70%斷裂，原本可以輕鬆舉起的重量，傷後用盡全力卻始終無法舉起，加上外界的耳語，讓郭婞淳一度懷疑自己是不是無法回到以前的狀態。

日前，她在粉專上分享當時的心路歷程，「相信所有的挫折，都是最好的安排。」還好，在教練、醫生和團隊的鼓勵下，郭婞淳用正面的心態面對上天的考驗，為自己做出最大的努力，持續進行復健和訓練，最終克服了多重障礙，在2016里約奧運上奪得銅牌成績。此外，在壓傷當下經歷過等待救護車期間煎熬的郭婞淳，也在賽後拿出自己的奪牌獎金，捐了價值150萬的救護車給在偏鄉的醫院，希望可以藉由一己之力幫助到更多的人，因為她認為：「人生不只是贏得比賽，而是幫助別人一起完賽。」

2020東京奧運柔道銀牌：楊勇緯

「正因為有些遺憾，才有了更遠大的追求。」

年僅23歲的柔道選手楊勇緯，第一次參加奧運就奪得銀牌的好成績，就讀台灣體育大學競技運動研究所的他，替柔道項目爭得首面獎牌，成為在2020東京奧運上首位為國爭光的選手，然而，創下多項紀錄的他，卻始終保持著一顆謙卑的心，在社群媒體上分享：「一路走來要感謝的人實在是太多太多了，心中是滿滿的感激。」

柔道其實是一項非常講究細節且困難複雜的運動，從手指頭到關節都要鍛煉，有不少柔道選手的耳朵會因為長期磨練在地而變形，背後的疼痛更是常人無法想像，因此，需要非常自律的精神以及努力，不斷地訓練、進步，才能取得進入奧運的門票。楊勇緯表示，雖然這次比賽沒有拿到夢寐以求的金牌，但正因為有了這些遺憾，讓他可以朝著更遠大的目標前進，相信有天份又自律努力的他，將會持續地挑戰自己的極限，在4年後的奧運比賽奪得更亮眼的成績。

2020東京奧運跆拳道銅牌：羅嘉翎

「這不是一個結束，而是另一個開始。」

出身於跆拳道世家的羅嘉翎，自小就對跆拳道有濃厚的興趣，透過不間斷的努力訓練，年紀僅19歲就在2016及2018年的世界青少年錦標賽取得金牌，是臺灣第一位連續兩屆獲得世青賽跆拳道的金牌選手。

首次參加奧運的羅嘉翎，在最後一場比賽成功打敗來自尼日的選手耶索夫，為跆拳道項目奪得銅牌殊榮，而賽後她也在社群媒體提到，其實自己一開始並沒有覺得一定要獲勝，而是抱著挑戰自己的心情進行比賽。「這不是一個結束，而是另一個開始。」期待羅嘉翎未來可以不斷地突破自我，成為台灣運動體壇上的最亮眼的一顆新星。

2020東京奧運男子射箭團體賽銀牌：魏均珩、湯智鈞、鄧宇成

「不是第一名才是成功。」——魏均珩

在男子射箭團體賽奪得銀牌的魏均珩、湯智鈞、鄧宇成，分別打敗了澳洲、中國，並以6:0的好成績進入金牌賽與韓國對抗，雖然最後敗給韓國隊，但二次挑戰奧運的魏均珩並不氣餒，帶領著兩位學弟一起參賽的他，不僅在三人之間培養出良好默契，也用幽默的個性化解團隊的緊張氣氛，他幽默中帶有的認真也傳達：「這中間的學習才是永遠拿不走的。」

魏均珩在拿到銀牌後分享他的心情：「不是第一名才是成功。」希望大家未來可以持續關注中華射箭隊，而他也提到，連霸兩次的韓國隊非常厲害，未來如果要超過他們，還有非常多要學習的地方，充分地展現了運動家雖敗猶榮的精神。

2020東京奧運桌球混雙銅牌：鄭怡靜、林昀儒

「會一直拚，不拚到最後不放棄！」——鄭怡靜

被稱為「黃金混雙」的林昀儒和鄭怡靜，日前為中華桌球隊奪得東京奧運第一面獎牌，兩人以4:0比數橫掃法國組合袁嘉楠與勒班森，摘下東奧新增設的桌球混雙銅牌，而鄭怡靜賽後也落下眼淚，釋放一直以來累積的壓力。

鄭怡靜在粉絲專頁上分享，能夠獲得這座得來不易的獎牌，並不單單只是靠自己和林昀儒的努力，家人朋友和粉絲在背後強大的支持，是他們能奪得銅牌殊榮的最大功臣。而她也提到「接下來的比賽我們也會一直拚，不拚到最後不放棄！」雖然在今天早上的女子單人賽中，鄭怡靜以4:0比數止步於32強，但相信擁有不服輸精神和意志的她，未來將會持續地挑戰自己，創造一場又一場的耀眼佳績。

文／周彥均

本文出自VidaOrange生活報橘

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