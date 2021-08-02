▲職場，很多這種來自天上空降的爛人。不需要跟爛人鬥，爛人自會有天收！（圖／Shutterstock）

面對空降白爛主管／不需要跟爛人鬥，爛人自會有天收！

你說，聽了上周直播聊書後，心情好很多。過去一年來，整個部門都在跟空降主管鬥，卡在主管跟部屬之間，卡在四十這個年歲。你也想，像年輕職員一樣丟了離職單說走就走，卻也怕走了之後失去了人生重要的舞台。

我說：「不需要跟爛人鬥，爛人自會有天收。」

職場，很多這種來自天上空降的爛人。有著輝煌的履歷，說自己幹過什麼轟轟烈烈的大事蹟，就像打過823砲戰的老兵，嘴上嚷嚷著：「你們這些沒經歷過戰爭的人根本不懂戰術！你們這些後輩小生都要聽我的命令！你老闆請我就是要讓你們知道：人外有人，天外有天，你們缺乏的就是像我這麼有經驗、人脈以及實戰經驗。」但沒多久這種人的底就被戳穿，全公司的人都知道他就是空殼嘴砲王，但只有老闆不知道。

最慘的是卡在老闆、爛人跟基層中間的小主管。明明爛人的位置應該是你的，然後他的工作也是你在做、出的爛主意是你在幫他擦屁股，惹怒所有部屬是你去安慰員工，然後他的薪水卻是你的兩倍。

年輕的員工憤恨的說：「姊，不是我不挺你！但是我真的受不了那個爛人。」你懂，人都是要有尊嚴，職場也是，沒有尊嚴的工作，就像一條狗在乞求著主人給碗飯吃，只是你無法再像過去這麼瀟灑，你有房貸，你有車貸，上有老母，下有子女，日子要過，就要學著忍一口氣。

你怨嘆的說：「當初公司用我，就是看重我的能力。」這些年，你憑實力爬到小主管的位置，也得到許多基層員工的愛戴，你努力地想幫下屬爭取早點下班，盡心盡力想幫所有部門員工謀福利。老闆需要你，員工也信任你，只是爛人卻只會用一句話懟你。

他們最喜歡用「當個小主管，你應該做什麼。」來壓你，反正有功勞他收割、有過錯你負責、有獎勵他得到、有爭議你去處理。你工作到最後，在懷疑人生到底是要過得多卑微才行？

我說：「認清！很重要。在爛人底下工作就是磨練脾氣，鍛鍊身心。」

過去我經歷不少爛人主管，都是頂著知名企業主管跳槽而來，原以為是老闆重金挖角，後來才知道是他們自己投的履歷。只是那張嘴真的很會，跟愛畫大餅的老闆根本就是天生一對，老闆被哄得笑呵呵，爛人也說自己能力一等一，最終所有員工都被氣跑。老闆罵這些員工都是忘恩負義，只有那位爛人對他最忠心。

我說：「你遲早都會離開這公司，那就別意氣用事。」

我在新書《生活中，選擇留下合適舒服的人》有一篇叫做「沒有一輩子的工作」，告誡千禧世代的人們，千萬不要對職場抱有一輩子的幻想。老闆賺錢他會買房、炒股票、投資其他事業。你只是領薪水的，頂多加薪多幾千，年終再多一個月，但公司沒錢發薪水，只會要你共體時艱。

我說：「四十歲，給自己一條退路走。」

不用急著要離職，畢竟你又不是年輕人，說換工作就可以馬上換工作。不用想把爛人趕跑，老闆對他的愛，絕對到了「眼睛瞎」的地步。不用想馬上找其他工作替代，畢竟爛人不是只有你公司才有的專利。

你需要把情緒穩定下來，對於爛人最好的方式就是：

上班做事，下班不認識，上班聽你放屁，下班馬上忘記，上班看他演戲，下班回家追劇。

記住，你是來工作拿薪水，不需要把身心情緒都全賠進去，有天你一定會離職，只是不是為了爛人而離職，而是有更好的工作而離開。

我說：「四十歲，不再對職場名利眷戀，才能活回自己。」

職場就是一堆老狐狸的江湖，千萬別以為自己是令狐沖，學會絕世武功後能笑傲江湖。疫情之下，不是只有你最慘，全世界都很慘。但比慘的人只會把自己過得更慘，而能掌控情緒的人才能當人生真正的王者。

爛人，永遠不會知道他很爛，但你不需要跟爛人鬥，因為在爭鬥的過程，你也只是變成第二個爛人而已。

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