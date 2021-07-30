▲雪兒認為，人的成就感不是光來自存摺上的帳面數字，更多是生活中微小的幸福。（圖／Shutterstock）

荷包最好有生存的大肚！但人多數的成就感，不只是「存摺上的帳面數字」

身為一位作者，常會被問「出書能賺錢嗎？」很肯定是「不能。」但你大半看到多數作者都會用盡渾身力氣在推銷新書，原因無他，就是那份對於「出版」的執著跟任性，期待從茫茫人海中用一本書尋覓知音，倘若多一個人看我的書，就代表文字多一個伯樂；倘若他原本是低潮，因為這本書有了其他想法，那麼我不就是救了一個靈魂嗎？

我認為，人的成就感不是光來自存摺上的帳面數字，更多是生活中微小的幸福，可能來自旅行、閱讀跟戀愛，旅行，能增加人眼界的廣度；閱讀，能增加人思想的深度；戀愛，能增加人幸福的溫度。

當然，前提之下，荷包最好要有生存下去的大肚，所以再怎麼不喜歡上班工作，都還是要賺錢，但下班之後，你能擁有的，就是另外一片天空。

最近因為疫情無法實體宣傳，只能認份在網路上打書賣書，期間又要進書、包書跟寄送，花的時間、心力甚鉅，然而整體收入還不及一篇廠商合作業配文，朋友說：「為何如此努力？」我說：「賣一本書的成就感比賺很多錢來說更讓我滿足。」

人都要有一個理由為幸福去堅強，也都要有一個堅持為生活去熱情，旁人都不懂你，不是你的錯，你懂自己就好。

逐漸，慢慢地，不懂你的人會離開你，讓他走就好，等那些人走後，生活中，就剩下的就是合適舒服的人。再怎樣，你還有自己。

臉書粉絲頁：https://www.facebook.com/cherstravel

旅行部落格：http://cherstravel.blogspot.tw/

走你們自己的旅行吧！做一個有故事的旅人

雪兒新書 《生活中，選擇留下合適舒服的人》 時報出版

【看更多請到博客來】