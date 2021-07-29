遇到養魚達人還自以為曖昧快脫單？5個「暈船自救法」，拒當別人魚塭裡的魚！

每次遇到有喜歡的對象，就一秒全心投入毫無保留，最後總是落得遍體鱗傷？曖昧對你來說，只有100%跟0%兩種喜歡選項，從沒有中間值？每回一踏入曖昧漩渦就秒暈船的你，這五個「曖昧自救」心態調整方式，你應該先明瞭。

#1.未穩交前別全心壓一人，請懂得學會「分心」。

在還未摸清楚對方對你的好感及心意前，千萬別輕易交付整顆真心給對方，把心思跟重心都放在他一個人身上，因為那會給人太有壓力之餘，也同時容易讓自己在最後想得而未得時，傷的很痛。懂得慢慢給予、適時將心力分給親朋好友，或是其他可能對象，這樣才不會因為看得太重，而最後感到怨懟或情傷。

#2.確認關係前，千萬別甘心只當別人池子裡的「魚」。

哪怕再愛，在雙方有明確承諾之前，都不要只甘於當一條被對方豢養的魚兒，一是這樣的你，他早已明確知道你走不了，永遠會在那等他餵養，容易反而讓他對你失去興趣，或對你感到厭倦與煩膩；二來是，他若只是撒餌養魚，很可能在他眼中，你其實只是眾多玩樂夥伴之一，建議你仍要多認識避免最終被流放，獨自傷悲；三則是，太過容易到手的人，容易因而對你過於肆無忌憚，對你不放心上。

在確認關係前，建議別只甘心當別人池子裡的一條魚，而是要當一條大海裡的魚，依舊多認識人懷抱開放交友心態，避免受傷。

#3.適時收心，不去依賴，將對方放到「行程最後面」。

當你發現，你倆的互動總是你對他真心投入，但他卻對你可有可無時，建議此時的你，就要學會開始將他從你生活中「淡出」為妙，如你發現自己似乎已暈船，但對方不肯給你承諾，總留給你一線希望，刻意不把話說死。那建議你，你就要學會不要再將生活重心放在他身上，將他開始放到你人生行程的最後選項，或許依舊可保持聯繫，觀察對方是否還有後續認識意願；另一方面，則是藉此稍微幫自己「收心」，避免最後自己越陷越深。

#4.不去找「有喜歡你」的證據，如果喜歡就不會讓你等。

曖昧暈船時，總會不斷去搜尋各種「他有喜歡自己」的證據，藉此說服自己仍要繼續堅持愛下，努力去討好對方，但倘若你內心對這段關係早有疑慮，或意識到對方似乎沒把你放心上時，那建議，與其花時間努力找尋他也對你有好感、也對你有付出的證明，更應該要去看，他對你的冷漠無視，對你從不上心的地方。

因為真的有喜歡，他絕對巴不得趕快把你定下來，怕你溜走，怎麼還會忍心讓你苦苦等著他的首肯。

#5.不當備胎，適時確認關係設立底線「該走當走」。

在感情裡暈船時，要做到自我覺悟很難，所以哪怕再愛、再動情、再不捨，都絕對要設立個人感情底線。絕不當個低聲下氣渴求對方施捨自己關愛的人，當對方無法給予對等的喜歡與關懷，建議就不要再自欺欺人，該走當走絕不戀棧，這樣在關係的最後，才不會因此掉價或是讓自己傷得更深。

千萬別縱容自己在愛情裡，因為暈了船，就把底線一退再退、一忍再忍，因為你的忍讓，最後往往還是得不到你想要的東西。

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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