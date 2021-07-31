妳也「微恐男」嗎？想談戀愛的女人必看！成功脫單的6個小秘訣

恐男症是指一個人對男性或男性特質感到恐懼，但學術並沒有真的定義這個症狀。其實恐男的人並不多，微恐男的人卻不少，筆者認為微恐男的人是跟男生社交有困難，面對男生會不知道該說什麼，也不知道如何相處，明明很想談戀愛，但不知道從何下手，今天就來盤點微恐男會有的心態，給些方法與建議，讓你成功脫單。

1、不知道該說什麼，那就先為溝通找目的

努力想話題有時只會讓彼此尷尬，不如為了某件事溝通會更自然，例如工作上的溝通、參加活動要負責聯絡，有了目的一切都會變得自然，不單是因為自己，而是必須完成任務，漸漸就能知道如何跟男生相處。

2、過多的幻想泡泡，你需要捨棄心中的韓劇歐巴

韓劇那些能夠義無反顧為你付出，把你當他的世界圍繞著你打轉的歐巴，在沒有感情基礎的條件下是不可能發生的，請你不要一開始認識一個人就用如此高標準看待，覺得對方只要一天沒訊息你就是不認真，判定一個人用不用心，不能用單一條件來衡量。

3、說話總是不自覺帶刺。放輕鬆，其實沒這麼可怕

人會因為恐懼而有所防備，說話時不自覺帶著敵意，讓人覺得不友善，其實你不用擔心這麼多，平常心就好，如果真的做不到，就微笑吧！

４、擇偶條件只要順眼就好。你很優秀，可以多列幾條

你順眼的定義是什麼呢？如果看得順眼但是是無業遊民你能接受嗎？相信你的心中一定有很多標準，可能因為現實讓你喪失信心，又或是不懂自己要什麼。這時可以思考你對什麼樣的性格感到欣賞，或是你喜愛的家人的個性。別擔心，你絕對值得這樣的對象。

5、喜歡我就是要一直主動，不主動就是不夠喜歡。其實對方也要你的回饋

可能是被電視劇洗腦，我們總是認為男生就是要一直主動，當然一次的邀約可能是開開玩笑，但是兩次三次的邀約，就代表男生對你有好感，想要多認識你，如果你同樣有好感，請回應他的邀約，不要不斷的拒絕考驗對方耐心，你的拒絕會讓對方認為你對他沒有興趣，久了也不想再打擾你。透過不斷相處的喜歡，才是最真實的，給彼此多一點機會。

6、最重要的一點，打開心扉真誠的接納所有人事物

因為不了解，所以會感到不安，渴望愛情的心，會讓你蒙敝雙眼。接受內心那個不安的自己，告訴自己現在沒有出現，不代表未來不會出現那個真誠對你好，值得你用心付出的人，心態健康，有了自信，Mr. Right就在不遠處。

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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