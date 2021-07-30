過往戀情是禁忌？五個跟曖昧對象「聊前任」的溝通地雷！

無論是現實生活中認識新對象，或是在交友軟體上與人曖昧暢聊，聊天話題難免會觸及雙方的過往戀情，如何在「聊前任」這道聊天關卡裡，順利加分不失分，以下五點，你可要好好牢記在心。

#1.請切記不要一味批評前任，常懷感恩心。

跟新對象談及過往戀情時，若總是大吐苦水或大講壞話，過多的負面情緒與抱怨，雖然起初可能會同情你的處境；但一旦說多過頭了，難免會讓新對方在內心劃個叉，覺得你負能量太重，或是擔心倘若之後在一起後意外分手，你很可能也會對別人這樣說。畢竟都曾相愛一場，相愛容易相處難，好聚好散常懷感謝之意，才是對過往戀情追憶的最好方式。

#2.適可而止，不讓話題都圍繞在前段關係。

意外被對方問及過往戀情的種種，然後就開始滔滔不絕的講個沒完沒了、抱怨個三天三夜，過分糾結於過往戀情的聊天話題，建議絕對要適可而止。千萬別因為話匣子被對方打開，就無止盡地把話題圍繞在前段感情上，這種聊天方式，難免會讓新對象有著，你可能「還很在乎前任」或「還放不下上一段感情」的錯誤認知，讓他對於你是否已走出情傷有所質疑，或甚至對於你倆後續認識交流有所疑慮。

#3.完全避而不談，反而讓人覺得有所隱瞞。

每次聊天總是堵不住自己的嘴，所以為了避免說太多關於前段關係的種種，怕會因此影響到新對象對你的認知，所以乾脆選擇絕口不說，完全不談。把過往戀情當成禁忌話題，完全不分享、完全不回應的聊天形式，或許可以避免「講太多」導致對方有錯誤理解的問題，但絕口不提的應對方式，其實也會讓人對你的過往戀情打上一個大問號，並可能對你的不說認為是一種刻意隱瞞，那就不好了。

#4.隱惡揚善是難免，但誠實不說謊為上策。

跟新對象一同回首過往戀情的辛酸苦辣，是每對曖昧對象都會歷經的聊天話題之一。尤其，當雙方尚未完全熟識、關係仍未明朗之際，適時的隱惡揚善自己過往的荒唐與不羈實在是在所難免，但切記絕對要謹守「誠實、不說謊」這項大原則。一是，避免後續真的交往了給人表裡不一，可能覺得被你給騙了的問題；二是，避免後續說謊被拆穿，或是當初沒講真話被識破的尷尬情節的發生可能。

#5.別刻意美化前段關係，藉此博得對方好感。

當雙方仍處於甜蜜的曖昧階段，難免都想展現出自己最好的一面給對方看，但此時，若意外聊及過往戀情或是前任，倘若未了搏得好感，就刻意美化或誇大了自己，久了，若無法實際達到自己說出的標準，或符合當時闡述的完美形象，那就會給對方一種刻意欺騙或是講話浮誇的感受，得不償失。

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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