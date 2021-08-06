曖昧總是以失敗收場？「過度客氣」可能讓你屢愛屢敗！

對於感情，哪怕一路走來跌跌撞撞，但仍舊懷抱著高度期待，但任憑你如何努力與付出，最終還是曖昧無果、失敗收場？以下四個起因於「過度客氣」的戀愛問題，你可明瞭？

#曖昧可以保有禮貌，但過度客氣會給人「生份」感受

過多的客氣作為，如去哪都好、餐廳都給對方決定、看啥電影都可以⋯⋯這類基於體貼或是禮貌的「客氣」互動，看在某些人眼中，輕則認為這種行為多了是「生份」、不夠熟，才需要這麼小心翼翼，甚至認為那不是一種貼心，而更是敷衍或是沒有心的象徵。

#過度客氣容易導致「關係推展緩慢」，愛火由熱轉冷

愛情是一種衝動，原本基於禮貌的客氣紳士作為，適當則好，過頭則像踩煞車，不斷澆熄原本慢慢升高的曖昧熱度，因為客氣而不敢推展關係、不敢進一步去確認名份，久了，則可能會讓對方誤解你可能是「還沒準備好」或是「其實沒有戀愛想法」，因而讓好不容易培養的愛火逐漸消逝甚至熄滅。

#太過客氣容易給人感受不到「愛意」，因而誤判錯失

戀愛是一種互動的過程，就如同兩人一起跳雙人舞，當一人往前，另一人勢必得要懂得順勢往後，相互支撐互相平衡，才能達到和諧均衡。而在關係裡的「過度客氣」，就像落拍，它會打亂掉雙方的戀愛節奏，如果對方沒有迎上你的慢節奏，或是他恰好就是急性子，則可能便會誤傷對方或跳不下去，這些因客氣而產生的誤判，很多時候，便可能導致誤會而讓關係出現各種質疑與問題。

#「怕投身太快」而受傷或被辜負，這反而會讓總錯過

可能是基於過往不好的曖昧、戀愛經驗，讓你在未來面對可能對象時，總是會想太多、怕付入，或不想投入太快而受傷，不願再去忍受「熱臉貼冷屁股」的卑微姿態，讓你面對感情總是「理性又客氣」，就是不敢太快遞出真心、道出真實想法，而這種過度客氣的愛的方式，很可能會讓你一直錯過對的人。

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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