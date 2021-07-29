為何你當不成療癒系？因為你缺少了同理心

最近在和一個朋友溝通的時候發現一個問題點，我在講述完問題時他跟我說「船到橋頭自然直」。很多人也會說這句話，用意是想讓對方放寬心，但有些事情當別人向你求助或求救，你沒有提出建議就直接丟出這一句，聽起來就不像是解決方案而是敷衍擺爛了。好的溝通是建立在有同理心之上的，這正是療癒系男女和一般人的差異。

在感情經營方面也是一樣，假設你的伴侶或曖昧對象向你請教某個問題、訴說一個困擾，如果你只是跟對方說：「不要想太多。」這並不是一個好的溝通，卻是一般人常犯的錯誤。因為提出問題的人一定有某種程度的心魔，如果不要想太多就能解決，根本不會來問你了。比較好的方式是問對方：「你為什麼會這麼想呢？我能怎麼幫助你？」用心思考對方的問題，安撫情緒的同時提供建議或解決方案，若沒有建議至少也協助他分析或讓他感覺被支持。

我有次因為工作感到心煩意亂，如果能找到和我工作領域相關的人聊聊當然最好，但當時適合的對象正好不方便聯絡，於是我就臨時抓了一個無話不談的好朋友。本來心裡不期望對方真的能解決我的疑問，畢竟他似乎沒有相關經驗，但沒想到他很用心地列點整理出他想到的重點，除了當下讓我自己有脈絡去思考之外，心情上也非常感動。

同理心就是雖然我不是你，但我可以想像你的心情；沒有任何問題該被視為愚蠢的提問，我願意用心思考你的問題；如果我是你，我可能會怎麼做。「船到橋頭自然直」是你幫對方想了很多解決方案最後發現無解時才給予的豁達，而非在一開始就用這樣的心態去面對所有別人遭遇的問題。

想想那些我們認為暖心的朋友，他們不一定是個萬事通，但我們傾向於去找他們傾訴問題。當你對一個人敞開心胸分享的時候，通常代表你對對方有一定的信任度和期待，溝通完之後如果你獲得的是問題解決、思緒釐清、情緒安撫、心情療癒，下次需要尋求幫助的時候自然就會再想到對方，這就是雙方關係的「正增強」。相反的，如果你在溝通後發現問題和情緒都沒有解決，你就漸漸認定講了也沒用，最後就懶得溝通，雙方關係因此更糟糕更疏離了。

你和伴侶相處得不愉快嗎？你有點懊惱你的曖昧對象為何和別人走得比較近卻不願意多對你講幾句心裡話？你幾乎沒什麼知心的朋友，即使你說了有事可以找你，但其實沒有誰會想到你？如果你有這樣的困擾，也許是你在溝通時缺少了同理心。認真傾聽對方，用心思考對方的問題，想像一下如果你是他，你的心情和困擾是什麼，你會怎麼做，最後給出一個正向而有解決方案的建議。不要用鄙視或敷衍的態度去面對別人所託付的問題，才能讓你的情感與人際關係更順利！

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