這麼有名還不快樂喔？《鄧一個人咖啡》解開你對憂鬱症的誤解，別再「傷害性的安慰」！

憂鬱症是一個很常見，同時也很難自覺的疾病。知名Youtuber阿滴日前發佈一支自述患有憂鬱症的影片，讓許多人都感到驚訝，第一反應通常都是，「看不出來啊」、「他事業很成功怎麼會」等等，覺得他給人家陽光的印象跟憂鬱症無法劃上等號。無論是患者還是旁觀者，大家總是會把不開心、悶悶不樂、情緒低落歸類在壓力過大、需要休息，不會聯想到「他／我是不是生病了？」導致許多人雖然飽受憂鬱症困擾，卻無法第一時間接受治療。

其實不只阿滴，演藝圈許多藝人們都曾患憂鬱症，甚至因病自殺。韓國知名女星雪莉患有社交恐懼症、憂鬱症等心理疾病，又因網路上許多輿論以及謾罵，2019年在家中自殺身亡；從黑澀會美眉出道的女星楊可涵，給人可愛活潑印象，有許多影劇作品，在2015年同樣不敵憂鬱症選擇自殺。

或許一場感冒，會因為你多喝水、多睡覺而自然痊癒，但憂鬱症「不會自己好」，不是多休息幾天、多吃幾顆維他命，心裡的傷就會癒合，影響的不只是自己的情緒，睡眠也會出現問題，漸漸蔓延到社交、工作，甚至到無法獨立思考每一件事。大家對於憂鬱症常會有很大的誤解以及偏見，這也是導致患者們不敢就醫、不敢輕易承認的原因，每個人都有可能會患此病，生病並不是一件丟臉的事，更不是要被責備的事。

我們永遠不會知道憂鬱症的朋友心裡到底有多煎熬，我們也不需要有過多的安慰叫他們要開心起來，這樣反而是增加他們的壓力，讓他們不斷壓抑自己的情緒，病況越發嚴重。有時候親朋好友對於憂鬱症的不了解，導致在與病患對話時無意間傷到他們，「傷害性的安慰方式」是大多數人會犯下的錯誤，或許他們只是需要一個垃圾桶，他們只是希望能被理解。

如果你對於憂鬱症還有許多不了解，不知道該如何陪伴這樣的家人朋友，不知道這種病到底是什麼？那或許是時候改變對它的看法。並不是有錢或有名就不會生病，也不是因為他軟弱、抗壓性不足，更不是他在無病呻吟，憂鬱症需要好好被正視跟對待，停止再造成對患者的心靈負擔及傷害。《鄧一個人咖啡》在本週五（30日）的直播中，鄧惠文醫師要解開大家對憂鬱症的誤解， 談談要跟憂鬱症患者相處的好方法！

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