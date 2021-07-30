反正跟誰睡不是睡　坦承自己的目的，是「雙料的淫惡」還是雖敗猶榮？

「本來，一個女人上了男人的當，就該死；女人給當給男人上，那更是淫婦；如果一個女人想給當給男人上而失敗了，反而上了人家的當，那是雙料的淫惡，殺了她也還污了刀。」
上面這段話，是張愛玲說的，即使放到現在，也還是很適用，只要爆出了明星醜聞，比如吳亦凡選妃事件這樣的，即便他已經不只是說謊或好色，而是灌酒兼下藥了，很多人心裡大概也並不同情那些受害的女性，反而覺得她們活該，說到底，這些女人不就是想傍大款嗎？現在跑出來說自己被騙，一副貞節烈女貌，其實不過是不甘心被白睡罷了。
可話說回來，被白睡了，為什麼不能不甘心？
說實話，我覺得現在這個時代，對女人不像古代那樣要求貞節了，甚至於一個女人到了一定的年紀，卻還沒有一些兩性之間的經驗，是會被取笑、甚至瞧不起的，唯一從古至今沒變的，是我們始終害怕「有慾望的女人」。
我說的慾望，不是指性慾，而是一種「不滿現狀、想往上爬、想過得更好」的慾望，傍大款當然是往上爬的一種方法，可是對於這種女人，傍不上的會被嘲笑說回家照照鏡子，而傍上的也不用高興的太早，旁邊總是眼睜睜地看她什麼時候跌下來，好幸災樂禍地說一句「因為妳不配」。
好吧，那什麼樣的女人才配？
我想到的例子是曾馨瑩。在無數嫁入豪門的女人裡，她被認為是配得上的那一個，好笑的是，她嫁給了台灣最有錢的男人，但網路上google她得到的資訊，卻是「她很節儉」。
當然她本人是否節儉，我們不得而知，唯一可以知道的是，社會唯一能接受女人靠著男人往上爬的方式是無心插柳，唯有不爭不搶的女人，才有資格得到。
而靠自己往上爬的女人呢？雖然我們現在老是在說女人很有能力、很有power，可是坦白講，在職場上遇到太積極的女人，我們是會怕的，不只男人怕，女人也怕，我就遇過在職場上不放過任何一個表現機會的女生，遇到可互惠、也就是有利用價值的對象，就一個箭步上前自我介紹遞名片，其實她的行徑挑不出任何錯誤來，但我就是下意識的與她保持距離，很生物本能的覺得這樣的人不能交心，誰知道她為了往上爬，會做出什麼不擇手段的事。
可再仔細一想，不擇手段是我們害怕的根源嗎？其實又不是。《甄嬛傳》裡的華妃，不擇手段但卻有很多人欣賞她，《如懿傳》裡的衛嬿婉，不擇手段卻遭所有人唾棄，差別只是在於，華妃的目的是愛情，而衛嬿婉的目的是地位。
不滿現狀、積極想往上爬的女人，好像就是惹人嫌惡，原因是什麼，我說不上來，也許得問心理學家，可我猜，其中有一個原因是，女人的力量還是個尚未被探索完畢的宇宙。
男人在爭權奪利時，會使用什麼招數，我們已經很清楚了，畢竟從古至今，男人渴望地位、或者說渴望把別人比下去是再常見不過的事，而女人開始被允許有企圖心、或者說允許流露出企圖心，還是近代的事，女人能做到什麼地步、能怎麼善用自己女性的特質去獲取地位，好像還是難以預料的事，而未知總是令人恐懼。
坦白說，想過得更好、想往上爬，是人之常情，只是女人的這一種渴望，總得包一張名為愛情的包裝紙。我倒是很期待有一天再發生類似吳亦凡這樣的事件時，女人可以主動說出來，反正跟誰睡不是睡，跟個帥哥睡、還有機會往上爬，簡直是買一送一的好機會，何必老是裝出清純無辜被人騙的樣子呢，說不定坦白招認自己的目的，就不再是雙料的淫惡，而是雖敗猶榮了。
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