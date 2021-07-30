作家H：怎麼樣的男人才算扯？就算沒出軌，相處都是問題！

H您好。長時間看您的文章，鼓起勇氣寫下訊息，懇請您給我意見，謝謝您！

他離過婚，二年多前我們交往，在一起時他說：只要我能幫他把事業弄好就結婚，我為了我們未來，從朝九晚五上班族，轉換跑道到服務業上班，努力學會了所有店務，可是隔年男友就說：我沒講一定會今年結啊！去年又說好2021/5/20去登記，結果我們又因對員工看法不同（其實我重點一直是感情，不是工作），就又說不結了。

他正常時，我們當然就像熱戀中的情侶。大家聚餐時他會幫我夾菜（他也會夾給同桌的），他的做法讓大家覺得他很疼我。

他超愛面子的，只要看法跟他不同或不順他的意思，他就超生氣的。（ex:連看奧運他說：舉重161公斤級、171公斤級⋯⋯我看著螢幕明明就是61公斤，我告訴他錯了，他還罵我沒認真聽他講話。）

還有，他說帶人的事情交給主管就好了，主管教錯了他也不管，只會一直唸給我聽。他教育主管：事情不用自己做，叫人做就好了，哪有員工不摸魚的⋯⋯結果他喜歡的員工都是口才很好、會做表面、做事很爛的，勤勞的員工都走了。

長期下來，都沒有人可以頂替我的工作，我連生病時、去年車禍時，他都要我上班，這兩天我身體不適，今晚我吐到昏昏的，不小心把我的髒衣服跟他乾淨衣服擺在一起，我跟他道歉，告訴他身體欠安才犯錯，他就罵我很扯，一句關心我的話都沒有，我好傷心且身心俱疲，大家都說我若沒跟他在一起，早就結婚生子了。

想請問您：我應該相信他就是這麼扯嗎？還是該相信再撐下去有Happy end呢？謝謝您！

H這樣說

先說我從數字上看到的，這個男人就是任性妄為的人，「指鹿為馬」的人，只要是他想做的，沒什麼事情叫做不行的人。他不見得會做壞事，然而他就是只憑自己感覺做事。如果不小心做了壞事，他也會認為，那也不過就是他想做的事而已。

這個男人的人生課題如上述，而從妳描述的內容來看，很顯然他並還沒有理解自己有多扯。

說真話，如果以結婚為前提做考量，兩個人在工作上可以互相扶持，這當然是可以接受的。只不過，如果這件「在工作上幫忙」他的事情，其實只是利用「未來會結婚」的誘餌來驅動妳的話，這就不只是任性而已，還帶有惡意。

我常說，感情裡面真的很難分對錯，每個人的感受度不同、原生家庭不同、經歷過的事情不同，會導致大家對愛情的看法、婚姻的觀點，都產生歧異。只不過，在這過程當中，有件事情是可以被拉出來看的，那就是人性的善惡。

像是「利用」，或者「不關心」，又或者「獨裁」，這些行為已經不是僅僅和他的人生經歷相關而已，這牽扯到這個人的本質或是人性。因此，如果妳要問我意見，我客觀地看，會認為妳離開這個人絕對是好事。

但妳在文章裡面提到的某句話，我倒不是很認同：大家說若妳沒跟他在一起，早就已經結婚生子了⋯⋯有時候，是妳自己選擇這個人，選擇在這段關係之中，就算妳沒碰到他，也很有可能進入另外一段類似的關係裡面唷，畢竟，在說完別人的問題之後，我們還是得要檢討一下自己的⋯⋯

祝福妳。

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