誤以為「憂鬱症只是心情不好」？鄧惠文：尋求協助不代表你輸了！

前陣子Youtuber阿滴在自己的頻道發佈了一支關於自己過去一年罹患憂鬱症情況的影片，大家平時看到的他都是很正面、陽光的，在看完影片後都深感驚訝，難以置信他居然是個憂鬱症患者，但他說他決定要把這件事跟大家分享，是想要幫助大家了解這個疾病。鄧惠文醫師今（30日）也在《鄧一個人咖啡》直播中分享專業，幫助大家更認識憂鬱症。

根據世界衛生組織的報告，全球有超過3.5億人罹患憂鬱症；在台灣，國民健康局也指出，若按人口比例有將近百分之9的人有憂鬱症狀，鄧醫師提到，若再加上未被調查到的案例，數量可能高達兩倍之多。

阿滴談到他開始有憂鬱的狀況大概是從一年前集資在《紐約時報》刊登Taiwan Can Help廣告時開始的。一開始他並沒有警覺到自己是憂鬱症，他認為Youtuber的工作本來就很高壓，只要自己繼續撐著工作，應該自然而然的會好。鄧醫師解釋，這是一個很典型的狀況，不了解自己情緒的人，有時候會覺得「我只是心情不好」，可是根本沒有直接往心情去檢查，大多數人會跳過自己心情的部分，叫自己「我再努力一點」、「再逼自己一點」就好了。

在接下來幾個月中阿滴又承受著接二連三的壓力，到了九月的時候，一場演講讓他發現自己在台上喘不過氣、無法思考，也提不起精神把準備好的東西講出來。那天晚上他對自己的處境陷入了很大的絕望與恐懼。後來他開始去看醫生，才發現自己是焦慮症。鄧醫師表示，很多時候我們需要一點時間來解讀自己的狀況，但偏偏憂鬱這個情形非常難解讀，很多人要花很長的時間才能理解「原來自己是出狀況了」。

「憂鬱」指的是心情低落、煩躁，那「憂鬱症」又是什麼呢？它用臨床的症狀來判斷嚴重度、持續的時間及對你生活功能的影響，到一定程度的話，就會被認為要認真的看待、積極的治療。

憂鬱症可以看到很多面向，其實它已經不是心情不好而已，還會連帶著有其他的影響。憂鬱症的診斷包含心理跟生理的部分，鄧醫師專業分析如下：

1、有持續的情緒低落、心情不好：除了難過、哭之外，「發脾氣」、「罵人」其實也是情緒低落的一種，會對身邊所有的人事物感到「煩躁」，持續兩週以上。

2、對以往熱愛的事情提不起興趣：以前可能會對很多事情很在意，但突然就覺得沒有力氣去在乎；對本來喜愛的東西，失去熱忱。

3、食慾變化：異常的增加或異常的減少。

4、睡眠：睡不著、失眠；嗜睡，但醒來過後沒有神清氣爽的感覺。

5、精神力的衰弱：很容易累、意志力與行動力出現斷裂，意志力可能覺得應該要幹嘛，但沒辦法驅動自己做事。

6、持續的負面想法：任何事都往不好的方面去思考、貶低自己、放大負面的評價，覺得自己沒有任何價值。

憂鬱症是很多變的，有很多不同的樣貌，「主觀敘述」是非常重要的，我們常會聽到很多人說「蛤！他有憂鬱症？」特別是家人，很多時候如果對這個疾病不了解，就會產生很多的怨懟，直到診斷過後才會發現「原來是憂鬱症」。其實不論是憂鬱症患者還是周遭的親友，都需要很多的支持，尤其需要了解患者他是「非其所願」。（但同樣地，患者身旁的親友若因此產生一些情緒或質疑，也是一種「非其所願」，也會需要被理解）

也正是因為憂鬱症比較慢性，同時會一直反反覆覆，若身邊有這樣的患者，我們千萬要避免對他們說一些「你覺得對他好的話」，這些其實都有可能造成他們的症狀更惡化，又再度傷害到他們，或者他的情況變差了，造成你會覺得很挫折。

如果你已經到了憂鬱症的狀況，鄧醫師呼籲大家一定要去看醫生。當你發現自己好像有上述提到的症狀，但又不敢馬上去看醫師時，可以先試著以網路上的憂鬱症的量表自我檢測，若測試出來真的達到憂鬱的傾向，不要再覺得自己可能看看影片、睡睡覺就會好，醫生會幫你判斷你的狀況要如何去治療，有沒有到了需要吃藥的程度，尋求協助不代表你輸了。

最後，鄧醫師也分享，吃藥可以幫助你恢復某一部份的功能，但我們還是會希望自己對自己的內在有一定的掌握，如果你能用藥物穩定著保持一個良好狀況，不是處在一種瀕臨崩潰的狀態之下，也許有餘力可以去做一些心理的探索，當你太過憂鬱時，其實已經承受不起去探討你可以做什麼改變。