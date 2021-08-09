離職之後，某些人，再也不會見，再也不想起

小恩說：「這週，我還是離職了。」週五回到家整個抱頭痛哭，她說這是出社會第一次因為工作而崩潰，明明這工作才進來不到一個月，卻被辦公室這群妖魔鬼怪們氣跑，心想到底是自己資歷太淺薄，還是這群老妖們功力太深厚。

事實上，小恩月初才跟我說換了工作，前公司一待就是十年，很怕新環境無法融入，我跟她說：「工作，很多時候就要硬著頭皮，不然根本做不下去。」的確，轉換工作最讓人頭皮發麻的不是職務內容本身，而是環境裡到底有多少難纏的老妖怪們。

小恩說，剛進公司，樓層的會計就對她非常不友善。明明完全沒有共事過，卻老是在背後說別人的壞話，甚至百般阻饒她來面試，還抽換自己的履歷，真不知道怎麼就得罪了她。但應徵的部門真的很缺人，課長也很好，加上自己也想來嘗試這份工作，抱著很大的信念進入，只是面對新環境同事們的明爭暗鬥，就職不到一週就感受度日如年。

職場太多無奈，螺絲釘大多無能為力以對

小恩問我：「該怎麼辦？」 我說：「你只是小螺絲釘，也不能怎麼辦！」

輾轉，我大概知道她在哪裡上班，就悠悠的吐了一口氣：「別逞一口氣，有些地方不是你逞強就可以出頭的，私人企業很黑，但公部門也不容易。」

有些工作可以讓你做自己，想說什麼就說什麼、想做什麼就去做什麼，但有些工作不可以。你必須隨時戰戰兢兢，你必須打點好所有關係，你必須懂得人情世故、你必須卑躬屈膝，因為你只是小螺絲釘。

小恩說過去一個月，她努力學習融入環境，還要忍受別人在你背後指指點點，真的讓人很挫敗。過去十年旅遊業經驗在這裡都化成零，還要看一堆人的嘴臉過日子，有人氣焰囂張、有人愛理不理、有人管你去死，到底為什麼要為了一份工作把人活得如此委屈？

我說：「委屈，或許是你還沒調整好心理。」

我從基層爬到主管，主管再到自由工作者，回頭看那數十年徘徊在一堆烏煙瘴氣的人事物中，在那個當下的確很痛苦，認為自己的付出才領幾萬塊薪水，看心理醫生可能都要超過這個數，但過了幾年，不適任的工作環境的確是在磨練一個人的身心。

憤怒、哭泣，並不能解決任何問題。知道自己的定位、立場，才能判斷該怎麼處理眼前的困境。你說「第一次有個工作是周圍一面倒都要我馬上離職的，沒半個人支持我撐下去。」讓你非常洩氣。但我必須說：「離職，是可以解決問題。」畢竟卡在一個讓你實力無法發揮的位置，是浪費時間而已。

千萬別因為離職否定自己，或許這就真不適合你；千萬別因為離職討厭工作，或許只是剛好找錯他；千萬別因為離職灰心喪志，或許早日解脫才是好。

但願你能從每一次離職中，學習怎麼應對你討厭的人事物，也是人生很棒的學習。沒有一輩子的工作，卻有一輩子的人生，這次失敗了，下次再重來就好，反正離職之後，某些人，再也不會見，再也不想起。

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