不確定自己要什麼？越活越焦慮　原來「不是只有我迷惘」，愛過恨過都是經歷

▲「迷惘」是一生的功課，碰到了你就只能面對它，總比哭著在原地好。（圖／Shutterstock）

你問我：「你覺得人生最迷網是什麼時候。」我想了很久，覺得我從青少年時期就開始很迷惘，第一，不知道長大要做什麼，第二，不知道自己會什麼，第三，我不確定自己想要什麼，第四，我也不明白自己怎麼就長大了。

長大之後，我一直以為迷網就應該消失了。因為，我終於可以光明正大談戀愛了；因為，我終於不用再輪迴在各種考試之間；因為，我可以賺錢買自己想要的東西；因為，我就可以不用受制於別人。

可是，到了三十歲，我覺得日子過得很可悲。一腳跨進了初老，人生就快過了一半，不僅事業無成，婚姻沒有半邊，還賴在家裡，就連存摺只剩下六位數出頭，都不知道將來該怎麼過。

我活得像熱鍋上的螞蟻，整天被搞死煩人的客戶、老闆跟工程師煎煮著。我活著像準日暮的夕陽，每天盼著下班、放假、連續假期，各種放假。我活著像快死的哈巴狗，夾縫中喘息著，等著上天來眷顧我，或是白馬王子會出現，他說：「讓我來拯救你的靈魂吧！」

三十，越活越焦慮，越焦慮就情緒暴躁，直到我離開了家，離開了職場，離開了所有人，但我沒離開這個世界，只是逃離了原本的環境。

原來，不是只有我迷惘，原來，不是只有我焦躁，原來，不是只有我有病。

旅行的路上，每一個人都是神經病，帶著各自傷痕在旅行，在夜深人靜聊起過去，我們揭開彼此的傷疤，在言談中彼此療癒，原來我們都不是活的最慘的那一個，只是過去身邊的人，都偽裝的太堅強而已。

旅程中我也很焦慮。沒有錢怎麼旅行下去，沒有工作怎麼生活，沒有預定怎麼住宿，沒有人陪伴一定寂寞死了。但碰到了你就只能面對它，都好過在原地一直哭泣。

有了這些最慘的經驗墊底，我想未來的人生就沒有比這還要更慘的事情，所以許多人都問我：「為什麼你可以這麼正向。」你也只能嘆氣微笑，畢竟再怎麼焦慮，問題都不會被解決，不如多喝一瓶酒、多去一個景點、多認識一個人、多閱讀一本書來的有趣。

四十歲，還是會迷惘，焦慮的狀態已經跟三十歲不太一樣。你知道「選擇」的重要。選合適舒服的人，選不太糟糕的工作，選如何陪伴家人，你接受不完美的自己，也接受自己的牛脾氣，不想改的，也不改了。

你問我：「怎麼克服生活的焦慮？」我說，請做出選擇，選錯了也不必後悔，畢竟再選一次就好，人只要活著，就可以改變想法，活出自在的人生，愛過恨過都是經歷，沒有拉過肚子，怎麼知道吃壞東西。

臉書粉絲頁：https://www.facebook.com/cherstravel

旅行部落格：http://cherstravel.blogspot.tw/

走你們自己的旅行吧！做一個有故事的旅人

雪兒新書 《生活中，選擇留下合適舒服的人》 時報出版

【看更多請到博客來】