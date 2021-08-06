▲溝通是門學問，要控制情緒維持理性，然而，許多人會控制不了情緒，用負面情緒去情緒勒索別人，進而說出一些讓人頭痛、毫無道理的語句。（圖／Shutterstock）

「我是為你好」情緒勒索最常見的5個句子 快改掉不理性的溝通方法！

溝通是門學問，要控制情緒維持理性，然而，許多人會控制不了情緒，用負面情緒去情緒勒索別人，進而說出一些讓人頭痛、毫無道理的語句，今天MF整理了5句，情緒勒索的人常說出的情緒勒索語句，如果你會說出這些話，記得趕快改掉，不然只會讓人更討厭喔！

情緒勒索是什麼？

情緒勒索這個詞彙很常見，但是它到底是什麼意思呢，精準的定義，就是當事人無法處理自己的負面情緒，透過對方的「在乎」，來要求、甚至威脅、利誘他人，聽來有些抽象，但是只要幾句話便能聽出何為情緒勒索：「沒關係，你就不要回來啊！」、「你怎麼那麼自私，只想到自己而已。」，利用對方的「在乎」，使對方感到內疚、自責，進而達成自己的目的。

情緒勒索在親情、友情、愛情當中都會出現。會情緒勒索的人，往往缺乏安全感、自我認同、並無法處理自己的焦慮，所以才會將自己的負面情緒投射到他人身上，已獲得滿足，而被勒索者，有些也因為自我懷疑、希望在關係中獲得認同，讓兩者都陷入了不健康的溝通關係中，這並非單方面的問題，得在雙方都有自覺，並願意改善，方能得到解脫。

常見的情緒勒索語句（以下請自行抽換詞面）

＃我對你這麼好，你怎麼這樣對我？

無論是在愛情或是親情中，只要替換一些詞彙，相信各位都能聽見類似的話，就是在自己為對方做牛做馬，得不到回報、無法處理期望落空的負面情緒時，所說出的話語，只要明理的人都明白，真正的愛不求回報，就算對方不愛你，那也是自己心甘情願。

＃我是為你好

這句話尤其是在親情當中常常出現，背後潛台詞的意思就是「聽我的」，而不聽話，做出有條有理的辯駁，對方也會因為不符合他的期待而恙怒，只能說聽到這句話，往往就是倒霉的開始啊！

＃你這樣做，是不是因為不愛我了

這句話，有沒有聽過自己的另一半說呢？背後潛台詞的意思也一樣：「愛我的人就會聽我的話。」，是相當不成熟的溝通方式，如果對方真的說出類似的語句，不妨多觀察一下，或許對方不是真的適合你的另一半喔！

＃這是小事而已吧，你很小氣欸

聽起來只是朋友在開玩笑，但其實背後就是要求對方要幫忙，成熟的人就會明白，無論是多小的忙，也是勞煩對方，在對方接受的情況下，才能要求對方。

＃那我就死給你看

不知道有沒有遇過這種偏激的朋友，會說出這句話的人，可說是用了情緒勒索的大招，用生命作為脅迫，要求對方達到自己的目的，儘管大家都知道說出這句話的人，百分之九十九的機率不會真的實行，但是誰敢賭那個百分之一呢？

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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