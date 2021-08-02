鄧惠文釐清你對憂鬱症的誤解／「你就是太好命才這樣！」自以為是的安慰才是致命傷

憂鬱症在現代已成文明病，全球有高達3.5億人罹患此疾病，在台灣人口中也將近有百分之9的人有憂鬱的問題，但儘管憂鬱症如此常見，還是有許多人對它充滿著問號、不了解，《鄧一個人咖啡》上週五（30日）的節目中，鄧惠文醫師為大家剖析常見對憂鬱症的誤解，並分享我們要如何跟患者有良好的相處關係。

很多患者在不知道自己罹患憂鬱症的情況下，面對自己各種的情緒問題，都會誤以為可能只是暫時性的，過了就沒事，鄧醫師解釋其實這是一個很典型的狀況，不了解自己情緒的人，只會覺得「我只是心情不好」，可是根本沒有直接往心情那方面去檢查，大多數人會跳過自己心情的部分，叫自己「我再努力一點」、「再逼自己一點」就好了。

蠻多時候我們需要花一點時間來解讀自己的生理與心理狀況，但憂鬱這個情形其實非常難解讀，很多人要花很長的時間才能理解「原來自己是出狀況了」，當承受的壓力過重時，我們只會把自己想成是壓力過大、身體太緊繃，比較不會去思考「其實自己是生病了」，就像許多藝人長期拍戲，要負擔身體的辛勞，還要承受觀眾的批評，身心俱疲而導致憂鬱症。

粉絲們也因此紛紛提出問題請教鄧醫師：「是不是要看醫生才能論定，感覺憂鬱症這個詞太被濫用？」、「憂鬱症是不是已經造成身體上的生理影響了？」、「從憂鬱到身體撐不住，這樣的狀況是不是已經很嚴重」？

鄧醫師以其專業分享憂鬱症的診斷指標，包括心理跟生理。其實憂鬱症不僅只是心理「情緒」出問題，還是連帶著生理的狀況，包括睡眠問題、食慾變化以及精神力的下降等等。

鄧醫師也說到，若感覺自己真的有憂鬱的症狀，最好是盡快就醫，讓專業的醫生可以在第一時間，因應你的身體狀況，建議該用什麼樣的治療方式對你來說是最好的，千萬不要認為自己多睡一點覺、多吃一點營養品就會痊癒了，有時候延誤治療會讓憂鬱的狀況越發嚴重，出現的症狀也會越多。

這次的節目議題，受到真的有此憂鬱症困擾的粉絲關注，並親自留言「我是連出門都很有難度，大多時間都在床上。親朋好友以為我裝病，直到我鼓起勇氣去身心科看診，確診之後，又被貼上不定時炸彈的標籤⋯⋯」，足見社會上還是許多人需要好好被理解，也需要我們的同理心。

我們常會聽到很多人說「你怎麼可能會憂鬱症」、「你看起來很好啊」、「你就是過太好才這樣」種種對於憂鬱症的誤解，當患者聽到這些話時，對他們來說又是打擊，「主觀敘述」對於患者們是非常重要的，大家總是會以「自己的見解」來勸告患者應該要做什麼，或認為他們是在裝病，這也是很多人不敢告訴別人自己生病的原因，不論是憂鬱症患者還是周遭的親友，都需要很多的支持，尤其需要了解患者他是「非其所願」。

透過鄧醫師的說明，網友們較能感同身受，也趁勢提問「怎麼跟憂鬱的人陪伴以及談話？」

鄧醫師解釋，沒有人願意得這種病，也不會有人故意想要生病，因此在這個時候千萬不要輕易地跟他說「你太怎樣」，像「你就是太好命才這樣」，不要有批評的話語；也盡量避免說出「你要樂觀一點」、「你多出去走走」、「多做運動就好」，輕易說出這種很容易做到的事，其實對患者來說，就像是在暗指他不夠努力或他做錯什麼。

同樣的，他們也不希望受到個性上的攻擊，例如：「想太多」、「太敏感」，如果一直針對人身批評，會讓患者感覺自己很孤單，而不太願意承認他的「主觀經驗」，如果能夠好好被了解，那心就可以安定一半，倘若今天自己的經驗一直無法被接受，心裡就會有一種孤獨感。

有切身之痛的粉絲現身分享「我被說過，是不是愛你的人都變成傷害你最深的人，那這樣愛你的人不就很倒楣⋯⋯」、「感覺自己不被接受」、「我都自己關在房間裡哭，很怕被發現」，憂鬱症的患者真的很需要能被人理解，也需要有人陪伴，尤其是身邊最親近的人。

聽完鄧醫師的完整解析後，觀眾們都受益良多「真的很感謝鄧醫師講這集」、「感恩您把它說出來」，粉絲中也有不少人曾罹患憂鬱症，對於自己曾經的心聲跟感受終於能夠被了解，覺得很欣慰，留言「感謝鄧醫師分享」、「覺得意猶未盡」，期望透過《鄧一個人咖啡》節目，讓大家對於憂鬱症能有更多的認識跟理解。