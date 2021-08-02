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鄧惠文釐清你對憂鬱症的誤解／「你就是太好命才這樣！」自以為是的安慰才是致命傷

文 : 姊妹淘編輯部

憂鬱症在現代已成文明病，全球有高達3.5億人罹患此疾病，在台灣人口中也將近有百分之9的人有憂鬱的問題，但儘管憂鬱症如此常見，還是有許多人對它充滿著問號、不了解，《鄧一個人咖啡》上週五（30日）的節目中，鄧惠文醫師為大家剖析常見對憂鬱症的誤解，並分享我們要如何跟患者有良好的相處關係。

很多患者在不知道自己罹患憂鬱症的情況下，面對自己各種的情緒問題，都會誤以為可能只是暫時性的，過了就沒事，鄧醫師解釋其實這是一個很典型的狀況，不了解自己情緒的人，只會覺得「我只是心情不好」，可是根本沒有直接往心情那方面去檢查，大多數人會跳過自己心情的部分，叫自己「我再努力一點」、「再逼自己一點」就好了。

▲很多患者在不知道自己罹患憂鬱症的情況下，面對自己種種的情緒問題，都會誤以為可能只是暫時性的，過了就沒事。（圖／截自《鄧一個人咖啡》節目畫面）

蠻多時候我們需要花一點時間來解讀自己的生理與心理狀況，但憂鬱這個情形其實非常難解讀，很多人要花很長的時間才能理解「原來自己是出狀況了」，當承受的壓力過重時，我們只會把自己想成是壓力過大、身體太緊繃，比較不會去思考「其實自己是生病了」，就像許多藝人長期拍戲，要負擔身體的辛勞，還要承受觀眾的批評，身心俱疲而導致憂鬱症。

粉絲們也因此紛紛提出問題請教鄧醫師：「是不是要看醫生才能論定，感覺憂鬱症這個詞太被濫用？」、「憂鬱症是不是已經造成身體上的生理影響了？」、「從憂鬱到身體撐不住，這樣的狀況是不是已經很嚴重」？

▲鄧醫師專業的分享憂鬱症的診斷指標，包括心理跟生理。（圖／截自《鄧一個人咖啡》節目畫面）

鄧醫師以其專業分享憂鬱症的診斷指標，包括心理跟生理。其實憂鬱症不僅只是心理「情緒」出問題，還是連帶著生理的狀況，包括睡眠問題、食慾變化以及精神力的下降等等。

鄧醫師也說到，若感覺自己真的有憂鬱的症狀，最好是盡快就醫，讓專業的醫生可以在第一時間，因應你的身體狀況，建議該用什麼樣的治療方式對你來說是最好的，千萬不要認為自己多睡一點覺、多吃一點營養品就會痊癒了，有時候延誤治療會讓憂鬱的狀況越發嚴重，出現的症狀也會越多。

這次的節目議題，受到真的有此憂鬱症困擾的粉絲關注，並親自留言「我是連出門都很有難度，大多時間都在床上。親朋好友以為我裝病，直到我鼓起勇氣去身心科看診，確診之後，又被貼上不定時炸彈的標籤⋯⋯」，足見社會上還是許多人需要好好被理解，也需要我們的同理心。

▲不論是憂鬱症患者還是周遭的親友，都需要很多的支持，尤其需要了解患者他是「非其所願」。（圖／截自《鄧一個人咖啡》節目畫面）

我們常會聽到很多人說「你怎麼可能會憂鬱症」、「你看起來很好啊」、「你就是過太好才這樣」種種對於憂鬱症的誤解，當患者聽到這些話時，對他們來說又是打擊，「主觀敘述」對於患者們是非常重要的，大家總是會以「自己的見解」來勸告患者應該要做什麼，或認為他們是在裝病，這也是很多人不敢告訴別人自己生病的原因，不論是憂鬱症患者還是周遭的親友，都需要很多的支持，尤其需要了解患者他是「非其所願」。

透過鄧醫師的說明，網友們較能感同身受，也趁勢提問「怎麼跟憂鬱的人陪伴以及談話？」

鄧醫師解釋，沒有人願意得這種病，也不會有人故意想要生病，因此在這個時候千萬不要輕易地跟他說「你太怎樣」，像「你就是太好命才這樣」，不要有批評的話語；也盡量避免說出「你要樂觀一點」、「你多出去走走」、「多做運動就好」，輕易說出這種很容易做到的事，其實對患者來說，就像是在暗指他不夠努力或他做錯什麼。

▲聽完鄧醫師的完整講解後，觀眾們都受益良多。（圖／截自《鄧一個人咖啡》節目畫面）

同樣的，他們也不希望受到個性上的攻擊，例如：「想太多」、「太敏感」，如果一直針對人身批評，會讓患者感覺自己很孤單，而不太願意承認他的「主觀經驗」，如果能夠好好被了解，那心就可以安定一半，倘若今天自己的經驗一直無法被接受，心裡就會有一種孤獨感。

有切身之痛的粉絲現身分享「我被說過，是不是愛你的人都變成傷害你最深的人，那這樣愛你的人不就很倒楣⋯⋯」、「感覺自己不被接受」、「我都自己關在房間裡哭，很怕被發現」，憂鬱症的患者真的很需要能被人理解，也需要有人陪伴，尤其是身邊最親近的人。

聽完鄧醫師的完整解析後，觀眾們都受益良多「真的很感謝鄧醫師講這集」、「感恩您把它說出來」，粉絲中也有不少人曾罹患憂鬱症，對於自己曾經的心聲跟感受終於能夠被了解，覺得很欣慰，留言「感謝鄧醫師分享」、「覺得意猶未盡」，期望透過《鄧一個人咖啡》節目，讓大家對於憂鬱症能有更多的認識跟理解。

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Tags : 太好命安慰情緒憂鬱症自以為是致命傷裝病鄧一個人咖啡鄧惠文錯誤觀念
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