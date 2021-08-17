▲5個「怕傷人卻更傷人」的分手行為，顯示你自以為很貼心其實很殘忍！（圖／Shutterstock）

自以為很貼心其實很殘忍！5個「怕傷人卻更傷人」的分手行為

當戀情走到死局，如何好好的道別說再見，是比「如何經營好關係」更難的一道感情課題。一段關係走到終點，起初或許是不想傷害對方，便選擇做出「自認」是為他好的分手作為，但那些分手方式，有時卻反而將他傷得更深，你可知道？

#1.不愛了，不說出口怕他受傷但冷處理擺爛淡出。

哪怕內心已經不喜歡了，但對於從口中說出「不愛了、不喜歡了」有心理障礙，怕這樣會太直接、太殘忍。所以當戀情走最後，總是選擇冷處理，藉由態度刻意冷淡、擺爛關係、忽視需求、冷漠回應訊息，藉此來讓對方知難而退，原本是基於不想傷害對方，所以迴避說出殘忍真相，最終往往讓對方離開的時候傷得更深。

#2.不說死關係已結束，還想留一條活路當回朋友。

總懷抱「買賣不成仁義在」、「未來什麼事都可能」的心態，哪怕，此刻情侶關係真的已走不下去了，但提出分手的一方，或許是基於不想傷害對方或是認為緣分可惜，認識也深、聊得也來，希望就此無縫將情人接軌回朋友的位置。哪怕提出分手但仍希望可以繼續當朋友，這類請求，往往會讓被分手但仍想挽回的人，會誤判仍有機會復合或更走不出情傷的泥淖。

#3.怕提分手很傷人，選擇直接消失或都已讀不回。

對於分手，某些人認為如果不愛，連多說一句都是多餘，所以戀情走到死局，就會斷然直接選擇不說不提，直接搞失蹤、已讀不回，或是封鎖加刪除。會選擇這種作為，可能是基於覺得都要分手了，說什麼都殘忍，與其如此，所以乾脆就都不說迴避，避免再次傷害對方。然而，這種「直接消失地球表面」分手法，容易讓被分手方一頭霧水，甚至覺得被分得莫名其妙，更難療傷。

#4.即便分手了，還照三餐聯繫希望知道對方安好。

已經選擇離開，但基於過往情份，還是會擔心對方是否分手後還過得安好，想知道對方有沒有好好生活，仍舊跟前任保持著「彷彿還在戀愛」的互動模式，照三餐噓寒問暖，甚至還會很深情留下「有事還是可以找我」、「雖然不是情人但還是很在意你」這類的暖心話語，希望留下一個好前任的美譽，但這種作為，反而更容易傷害到對方，而不是幫他走出來。

#5.怕提分手太傷人，所以不主動提分手等對方提。

認為開口提分手會成為斬斷這段關係的壞人，所以縱使戀情已走不下去，也會死拖硬拖或是刻意擺爛度日，就是不肯主動說出「分手」二字。想藉由這種拖延冷處理戰略，讓對方受不了自己開口說分手，迴避自己去提分手可能會傷害對方的可能，但這種拖延戰術的分手方式，其實反而會讓戀情的最後變得難堪又歹戲拖棚，雙方都是折磨。

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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