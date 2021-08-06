▲每每衝動之下，發了社群貼文或限時動態但卻又一秒刪除，你也有過這種發文行為，或是你身邊也有這類朋友存在嗎？（圖／Shutterstock）

你身邊有愛發文又愛刪除的人嗎？6種「社交矛盾」解密此心態！

發社群明明就是想被看，但卻又不想被人認為太炫耀、太過顯擺？每每衝動之下，發了社群貼文或限時動態但卻又一秒刪除，你也有過這種發文行為，或是你身邊也有這類朋友存在嗎？今天就來了解這項奇特的發文矛盾心態。

#1.想分享但卻又怕被別人覺得是在「炫耀」，所以發完秒刪。

超認真選照片、修圖、套濾鏡、排版，甚至仔細斟酌發文的字句文案，好不容易送出，卻又一秒後悔疚秒刪掉貼文？每次發了文，就開始擔心別人會覺得你很假掰、刻意又或是有點炫耀的心態，發文每貼每刪，讓親友總是摸不透你的奇怪想法。

#2.自己也討厭塗鴉牆被放閃文、炫耀照、洗版貼文給佔據。

循著上一點，會怕被認為自己發文會有點炫耀或臭屁的感受，很可能正是基於，本身就被朋友連續貼文洗版、放閃照閃瞎，或是各式假掰炫耀圖文給轟炸得心很累，所以輪到自己要貼文，就會突然同理心作祟，發完後，就一秒後悔乾脆斷然刪掉。

#3.只是想消除「發文的癮」，有人按讚、回覆就會在刪除。

人生難免有高低，無論遇到好事或壞事，就是會突然想發個帥照或是寫寫文字抒發心情，這種久久發作一次的「發文的癮」，每次按送出前，會讓你心癢癢很想分享，而每每上線後，陸續看到有人回應與互動，滿足了你的想獲得矚目的期望後，就會像進入「聖人模式」一般，頓時覺得自身行為有點蠢，悔恨地直接刪掉發文。

#4.發文很在意KPI，沒人看、沒留言，沒人互動就想刪掉。

做人做事就是秉持著要做到點到位，哪怕是在自己的私領域平台上發文，你也非常在意每個貼文或是限時動態是否有達到你期望的效果，所以一旦實際貼出後，沒人按讚、無人回應，完全一片死水的互動，便會讓頓時感到內心很空虛，而乾脆刪除為快。

#5.個性低調，不喜歡在網路上留下各種圖文與言論紀錄。

對於個人隱私頗為重視的你，偶爾還是會有想跟朋友分享生活大小事的念頭，但是每回發送完，等待個一陣子，你覺得該看的都看了、該回的也都回應了，基於一種不想在網路上留下個資、言論或圖文紀錄的心態，你總會在事後默默下架這類貼文，不在社群遺留任何過去的思想遺跡。

#6.想貼給某個特定人士看，確認對方有看過就會秒收回。

有些事、有些話，你想對某人說，但很可能基於某些原因或是不想太直接，而讓你不想打電話給對方，或是直接密對方訊息。這時候，有些人則會選擇以貼文或限時動態的形式，行「假分享」之名，實則為「傳遞訊息給某人」之意，一旦確認特定的某人或某些團體，有讀取或回應時，那當然就會立馬下架圖文。

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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