▲PUA可說是惡名昭彰，被稱作是渣男把妹術，但到底PUA是提了什麼，會被以如此方式形容呢？（圖／Shutterstock）

PUA為何號稱「渣男把妹術」？7個必知的特徵，別輕易上當！

應該不少朋友聽過，在追女生的招數中，有一種叫做「PUA」的把妹術，而這個PUA可說是惡名昭彰，被稱作是渣男把妹術，但到底PUA是提了什麼，會被以如此方式形容呢？今天就讓MF帶大家了解這個PUA吧。

PUA的淵源

PUA，完整是「Pick-up artist」，中文叫做搭訕藝術家，其實PUA並不是這幾年才有，早在70年代的美國，便開始有作者寫如何與異性搭訕的教學書籍，蔚為風潮，而到了1987年，美國導演詹姆斯·托貝克 （James Toback）拍攝了電影《Pick-up artist》，開始在美國走紅，PUA這個名詞也因此受人重視。

而PUA的發展不僅如此，在70年代，有部分的心理學家以及神經學家，想要透過科學研究以及治療，來制定一套標準化的改善心理、人格重塑等問題，起初的目的是為了改善睡眠障礙、憂鬱症等精神問題，然而這些研究成果，卻被PUA的方式拿去應用，想透過某些特定的行為以及開場白，讓對象產生好感、甚至是迷戀的搭訕方法，爾後，在PUA更加完善，開始商業化，PUA開始以高價的課程為人所知。

其實PUA最早也只是希望能讓不善與異性交流的人，能夠自在地和對象互動，就是普通的搭訕方法。但是為什麼會被稱作是渣男把妹術呢？這就要說到對岸中國了。先前提到，許多國家都有以PUA教學的課程，中國也不例外，然而在他們的課程中，時常將要追求的對象，以「獵物」等詞代替，且對於女性追求男性的PUA課程中，又有如何追求富二代、男星的訓練，被稱作是「天王婦訓練營」。

除此之外，由於PUA會透過打壓對方的自尊，並控制對方的心理，進而控制人，往往造成許多憾事，像是這幾年在中國就有因PUA而起的社會事件，騙財騙色不論，甚至是自殺事件，如：「北大包麗自殺事件」等等不斷地發生著，也讓對岸立法禁止了PUA的相關行為。而台灣的因為文化風情，並沒有發展出這種極端性的PUA，這些事情，還只是遙遠的他國事務而已。

PUA究竟怎麼做

相信各位肯定比較關心傳說中PUA的要怎麼做，在這邊就簡單介紹其中一種方法，渣男情感操控術：

一、好奇：根據不同的對象，設計出自己的形象，使他好奇

二、探索：在與對象來往後，顛覆自己先前展現的形象，展現出反差較大的弱勢面，激起對方的保護慾望

三、著迷：透過高壓話術加速兩方情感關係，接著營造出外表剛強卻渴望關愛的形象，並向對方索取物品等方法，加深對方對自己的付出

四、距離：接著忽冷忽熱，再向對方索取物品，等到索取物品後，便拉近距離，然後故意製造出自己曾經傷心的場景，讓對方更覺應該挽回，透過距離的拉扯，一口氣控制對方的心理

而在最後一步，便是透過不斷地操控他人心理，逼迫對象做出會傷害自己的殘忍行為。先不論最後一步是否有必要，這前面四步真的有那麼容易嗎？但既然能開班授課，定有他的效用在，當然這篇文章也不是推廣PUA，以下將介紹使用PUA會有哪7個特徵：

1、在一些枝微末節的小事，對你大動肝火。

2、強調你的行為讓他失望，情緒勒索你。

3、找小事惹怒你，測試你的底線。

4、透過羞辱、打壓你的自尊，讓你感到自卑。

5、想控制你的交友狀況、行蹤等等。

6、把無關的錯事轉嫁到你身上，使你感到內疚。

7、暴力。

當然啦，PUA其實本身也是希望人們能夠更熟練與異性往來，略施小計博取對方好感也是人之常情，但是傷害他人、貶低對方，肯定是誰都不能接受，畢竟兩人相處，還是希望能夠快樂吧！

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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