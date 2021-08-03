心累就著手改變！整頓生活該報廢的壞情緒

▲突如其來的一陣力不從心席捲而來，你也會厭倦自己生活的現況嗎？心累就著手改變！（圖／Shutterstock）

凡事都需要適時放鬆緩和，才能條理分析，才可以迎來正面進展、重建該有的輪廓。不曉得你是否也會不由自主產生頹喪感？忙碌整天，拖著疲憊身軀回到家，覺得產量極低、突如其來的一陣力不從心席捲而來，弄得整個人烏煙瘴氣，對明天不抱有期待。

或許，緊繃一段時間後，該靜心思考，站在另一端看看自己的周遭，放慢現在的拍子，細細觀察究竟是哪個環節出錯，哪個步驟令自己厭倦生活的現況？

說到疲憊感，脫離不了這時代天天演變的節奏，的確要感謝這些光速成長的世代，令人們生活更加便利，令人們遇到窘境能迎刃而解大小問題，可是活在時代中的我們，身體和頭腦不見得跟得上更迭速度，思考架構追趕不及時時滾動成新的環境，所以需要釐清「我們需不需要這麼忙碌」。

希望透過這篇討論，幫助你的日子不再那麼茫然迷惑。

1、你的存在由你定義，不由他人肯定

羨慕這件事，是人的本性，改不掉也不用改。不必認真探索就能察覺到「人人都在比較」因為我們身處在外界評價為重的世界，當你看見一個公認的成功人士的生活，他工作能力強、生活多樣豐富、社交手腕靈活，瀏覽他過去的經歷，發現他的一切全是人人嚮往的，所以他是意見領袖，所以他成為帶動風向議題的佼佼者，人們信服他、人們崇拜他，可能連你我都不例外。

可是，優秀的定義，該由這些來做衡量嗎？社會不斷演變成新的樣貌，我們的生活，天天被新資訊推著往前走，不得停下腳步，不得不焦慮、不得不忙碌，無形之中已弄丟剛踏入社會的憧憬和衝動，這真的是我們想要的嗎？

與其讓現實迷失自我，不如投入應該專注的事情，你的存在由你來定義，你的方向由你決定，你的價值由你親手衡量，不是其他人一句話就輕易確定的，別忽略自己該前往的目標，別遺忘自己最初的盼望，別忘記時常給予自我肯定，別人確實很好，可是你真的也不差。

2、停止用物質架構身份

遊走形形色色社會中，難免因社群上人人展現的事物而動搖，像是最新款的服飾、最流行的家用產品、最高級的手機、最具討論度的電玩、最夢幻的打卡景點。坦白講，隨流行趨勢邁進的出發點是好事，畢竟誰也不想被趨勢淘汰，誰都不想被眾人遺忘，可是不代表非得要追得那麼完整、一定要建立起與大眾吻合的形象，在心動之前，不如問問自己「我真的需要嗎？」

可能曾經從事百貨產業，導致我成為一個物欲極低的人，後來明白一件事，奮力追隨流行的行為，有時不見得是真的需要，而是為了「和大家一樣」。

在不斷消費的腦波後面，真面目是想透過大眾一絲的共鳴來證明自己身份，而那些貴森森又不實用的商品，正代表著一個人的形象，它有多貴，一個人就多尊貴，它有多限量，一個人就多難親近。或許，在下單刷卡前可以想想，買下這項產品，你會真的愛它？還是你比較愛別人投射的注目眼光？

3、世代很快，心態要夠簡單。

生活是對自己的期許，是一點一滴成為更好的自己，既然無法改變這世界怎麼進化，不如調整自己心態和腳步。有時候會覺得自己像條被拉緊的橡皮筋，再多一分力就斷成沒用的廢棄物，後來發現是我太強求，強求自己還能變得更豐富，強求自己生活品質要好上加好，強求自己，一定要充裕快樂。

一個陽光灑進客廳的下午，我翻翻行事曆發現那天沒安排事情，在家中走了一圈，望著雜物四起的空間壓迫得我焦慮不安，當下決定換了件背心拎著超大垃圾袋，一個一個把裹著灰塵的物品拿起檢視，沒用處的丟進垃圾袋，有用的以溼抹布擦拭乾淨放桌上，整理完之後持吸塵器把家中裡裡外外吸過一遍，再用拖把將地板拖過一輪。那天到傍晚七點鐘，整理出三大袋垃圾，家中飄逸淡淡精油氣味，那是一種踏實的滿足感，那是一種奪不走的輕盈成就感。

後來才曉得，我的日常的快樂建立在精簡之上，一天天少去不必要的消耗和積累，回過神發現，擁有少少的，愉快滿滿的。

人生的結果固然重要，只是我們更需在意過程，生活中想要的實在太多，每項選擇的背後還有更多岔路等著你，當你面臨手足無措選擇障礙的時候，要練習如何良好的替自己捨去，透過捨去法的生活，才顯得精簡實在。

我們都正在努力找到適合的路，既勇敢又充滿傻勁，期望我們傾聽自己，清楚曉得自己有任何可能，並非一無所有，明白生活該是一天天逐漸明朗，不是天天被迷霧籠罩，每天改變一點，使快樂靠近一點。

替自己點歌：白安ANN《讓我逃離平庸的生活》

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