遇到有「控制狂」的家人或另一半，該怎麼辦？

資深日劇女神鈴木保奈美7月中旬和老公石橋貴明發表聯合聲明，終結23年婚姻。據說主因是石橋貴明是個控制狂，強烈要求保奈美不可晚歸、按時報備，甚至她在家中沒有自己的房間等等，種種做法讓鈴木保奈美飽受拘束。你身邊也有控制狂嗎？當遇到控制狂的另一半，除了走上離婚一途，還有沒有別的辦法呢？

就我自己接觸的心得，控制狂所有的思想中心都來自「焦慮」，他們需要每件事都在掌控中才能感到踏實，小從午餐吃什麼、大到小孩的人生，控制狂都早就有了一份藍圖，他們痛恨突發狀況，當外界的一切沒有按照他的預期來運轉的時候，控制狂會嚴重的感到不安全與憤怒，而他們也會企圖讓別人傳染到他的焦慮，以便分散自己的不安全感。

案例一：當遇到預期外的狀況

原先預計要去吃A牛排，結果發現A牛排客滿，一般人可能會有點失望，但大概也就無奈的在附近隨便找家店將就一下，可對控制狂來說，「不能照原訂計畫』這件事如同芒刺在背，身邊的人會發現他的情緒變得非常差，他可能會瘋狂抱怨A牛排的不提供事先訂位，決定下次再也不到A牛排用餐，甚至他可能把情緒發洩到別人身上：「要不是妳說想吃牛排，我們就不會來這裡，也就不會碰壁！

跟控制狂辯論對事情不但沒有幫助，而且還會陪他一起陷入情緒的漩渦，控制狂熱愛在毫無意義的爭論中耗費時間，即使一件事沒有是非對錯，他依舊容易陷入偏執的情緒，把事件不如預期的發展歸因給對方，對他們來說是種防衛機制，直接告訴他：「下次我們可以選能訂位的餐廳，現在改吃麵最快。」

處理方式：不要跟他討論對錯，針對問題解決。

案例二：當他拚命想改變你

控制狂看待任何事都有一套SOP，並且只要超出這個標準，就會被他視為不合格，例如控制狂父母認為孩子只有按部就班讀好大學、進百大企業人生才會幸福，因此他們會緊盯孩子的課業，安排許多課後輔導，並且不斷評斷孩子的表現。即使完全沒有必要，控制狂上司也會逼你按照他的流程做事，甚至不厭其煩的坐在你電腦旁盯梢，常讓人有很強的窒息感。

處理方式：據理力爭，清楚劃分好界線。

控制狂會試圖挑戰周圍人的底線，一旦成功一次，他就會試圖挑戰下一次，假設控制狂情人說：「你不每天接我下班就是不愛我」而你妥協，下一次他只會要求你用更多表現證明你愛他，因為對控制狂來說，真正重要的並不是對方有沒有接送上下班，而是自己是否保有影響力，因此清楚讓對方意識到，你不會因為他的干預而改變是很重要的，你要清楚的告訴對方：「我有自己的事情要忙，無法做到每天接送你上下班，但我愛不愛你跟這件事沒有任何關係，我做不表示愛你，不做也不表示不愛。」

案例三：當他爆走而歇斯底里

人生本來就是無常而難以預期，越想要控制往往越容易體驗到失控，控制狂常常比一般人更認真看待每件事但卻常落空，此時的他們將更沮喪，壓力也使得他們更容易爆炸，讓周圍的人不得不迎合他的意志和要求，來換取被控制者不找自己的麻煩。

處理方式：管理自己的情緒，不隨對方起舞。

若是跟著控制狂的情緒走，很快就會發現自己活得壓抑又不快樂，因為當他們的焦慮發作時，常常會講很多傷人又不合理的話，和強勢的人相處其實不必一味委曲求全，如果你確定沒做錯，就告訴自己：「我沒錯，只是掃到颱風尾。」等對方冷靜下來再好好溝通。

控制狂不易相處，不過他們本身其實也活得很累，遇到控制狂不妨提醒他們放鬆一點，控制狂也要試著找出自己焦慮的真正源頭，才能對症下藥，別活成情緒的奴隸。

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