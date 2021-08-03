憂鬱其實會傳染！鄧惠文：當你拉不住一個人，自己也會跟著掉下去

憂鬱症在現代的社會隨處可見，包括許多藝人都曾飽受憂鬱症之痛，近期最著名的是Youtuber阿滴，他在頻道中發布一支自己在過去一年歷經憂鬱症的影片，影片發布後隨之引來大家的驚訝，許多人認為「怎麼可能」，平時看起來這麼正能量的人，竟有憂鬱症？儘管這個疾病對我們來說並不陌生，可是大家對於它到底是什麼？又該如何跟憂鬱症患者相處還是存在著許多問號，鄧惠文醫師便透過《鄧一個人咖啡》直播節目，分享自己的專業，替大家解除這些疑惑。

當你在面對身邊的憂鬱症患者時，知道要如何跟他們正確相處嗎？有時候我們脫口而出的一句話，聽起來沒什麼，但很有可能會造成他們的狀況更惡化、傷害到他們。鄧醫師解釋，會希望大家能夠徹底了解憂鬱症，是因為這個病很可能會導致親密關係、家庭關係的破裂。最可怕的並不是生病，而是身邊的人都不理解時，你也無力去解釋，你們的關係徹底搞砸，最後就剩你一個人。

首先，大家一定要知道，憂鬱症的患者並非自願的，因此不要在病人面說對他說「你太⋯怎樣」，這對他們來說是一種批評，尤其是勸告他們「你要勇敢」、「你多出去走走」，這種對一般人來說很輕而易舉就能做到的事，對他們來說，就是在暗指他們不夠努力或做錯什麼，憂鬱症患者對自身的評價會處在一個很低的狀態，已經覺得自己很糟糕了，這時你再跟他說上述貌似批評的話，他會更沒辦法控制自已的情緒。

如果你本身是憂鬱的那方，當你發現跟身邊的人說你的心事或向他們傾訴你的情緒時，你得到的是以上那些回應，那你可以試著畫出一條界線，告訴自己可能暫時不要跟他說這些，或許會讓自己好過一點。

鄧醫師也提到，我們要去理解為什麼憂鬱症旁邊的人很喜歡說這些話呢？當他們感覺到你憂鬱的時候，其實很少人能受得了自己重要的家人朋友憂鬱，如果他們沒有很強大的自信，在鼓勵、安慰你的過程中，不斷被否定、聽不進去，對他們來說也是一種打擊，會開始煩躁、挫折，也會因而出現「自己是不是也真的這麼糟糕？」憂鬱就開始傳染了！很根本的一個因素就是「無力感」，當你拉不住一個人時，自己也會跟著掉下去，掉進情緒的溺水。

其實他們說那些話的目的並不是批評，而是希望用這些簡單的話語可以讓你變好，大部分的人都受不了那種沉悶的壓力，所以他們很天真的想趕快講一些有效的東西，幫助你的憂鬱能被驅散。

再來，其實憂鬱症患者也很怕自己的個性或人身上受到攻擊，類似「想太多」、「神經質」等，他們的個性就是會感受到這些事情，如果你一直說他想太多、太敏感會讓他很孤單，便沒有人敢願意去承認自己的「主觀經驗」。

其實只要自己的負面情緒、痛苦有人願意聽，我們馬上會輕鬆一半，他們需要好好被了解心理為什麼會打結，隨後，他們就會開始試著去解決這些事，但當自己不被了解時，他們便會處於一個一直想宣洩的狀態，會覺得自己好孤單。

不管是被批評還是孤獨感，對憂鬱患者來說都是很糟糕的，盡量避免接收這些東西，大家也不要輕易把這樣的情緒和感受帶給別人。鄧醫師也呼籲大家，當發現自己好像有憂鬱傾向時，務必要馬上尋求專業的醫師幫助，若是不敢馬上去看醫生，可以先利用網路上的憂鬱症的量表自我檢測，若檢測結果真的發現自己有憂鬱問題的話，不要急著逃避，尋求醫生其實是讓你自己更好過，而不是認輸。