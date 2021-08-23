▲走過幾段酸甜苦辣、刻骨銘心的戀情，對於愛情，看似看懂了些什麼，卻又總是不小心又讓自己深陷感情泥淖。（圖／Shutterstock）

以為早已了解愛情，卻每次深陷感情泥淖！9個「殘酷戀愛誤解」：無法再愛另一個人

走過幾段酸甜苦辣、刻骨銘心的戀情，對於愛情，看似看懂了些什麼，卻又總是不小心又讓自己深陷感情泥淖，每每再次踏入關係中，總被自己的笨拙與憨傻給嚇到？

#1.沒有心再多的愛都是枉然

曾以為只要夠真誠付出，對方就能感受到真心誠意，直到後來才明白，對你沒有心的人，再多的愛也是枉然。

#2.我們都曾在愛裡傷害過別人

曾以為自己在感情裡不會傷害別人，在經過幾段「你愛他但他不愛你；他愛你而你不愛他」的感情試煉後，才明瞭每個人在感情中其實都曾傷過另一個人。

#3.這輩子無法再去愛另一個人了

在經歷一場難過萬分的感情挫敗後，總在內心暗自認為「這輩子無法再愛另一個人了」、「不想再談戀愛了」。但這項決定，總在另一個他出現後，立刻反悔不算。

#4.分手後，念念不忘的人永遠只有自己

每次分手後，總免不了天真地自以為，自己的好一定讓人很難忘，對方事後一定很悔恨想求合，但最終才殘酷發現，「難忘的人」永遠只是自己。

#5.愛上你跟離開你，從來都不需要理由

愛情本來就沒有道理，當他愛上你的時候，根本不存在任何原因，愛了就愛了；相同的，當他想要離開的時候，也無需任何分手理由，說穿了，就是一句不愛了而已。

#6.我們喜歡上的，有時只是某人的陪伴

有時候我們以為真心喜歡上的某人，到最後才發現，其實自己喜歡上的，不過只是喜歡對方的陪伴。他只是剛好在對的時間、對的地點出現，但不一定是那個最對的人。

#7.曖昧的甜蜜很像幸福，但卻不一定是真實

曖昧的時候，總以為感受到一切就是所謂的「幸福」，而總在不久之後，才發現，那只不過是自己單方面編織的粉紅幻想，不一定是真實存在。

#8.「後悔」往往都在說出分手二字之後

曾經以為主動開口說分手的自己，能夠勇敢、夠果斷、夠成熟理性，但往往在開口說出「分手」二字後的那一秒起，便開始後悔了。

#9.了解了愛情卻又一竅不通

經歷過幾段戀情，曾以為自己早已了解了愛情，但每回談起戀愛後卻又是一竅不通。

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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