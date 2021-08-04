聊慾姊妹淘／好想一直甜蜜觸電直到爆炸！曖昧期「絕對會中」的肢體接觸技巧大盤點

就像S.H.E《觸電》裡唱得那句「明明是昨天的事情，怎麼今天我還在經歷？一丁點回憶都能驚天又動地」，曖昧時期的火侯掌握可說是門大學問，有些話不能說得太明白，手不能直接牽，坐在機車後座不能直接抱，但兩人之間發生的一點「看似親密又不逾矩」的小互動，就能讓彼此偷偷回味很多次啦！究竟有哪些肢體接觸是能夠升溫曖昧，而且「絕對會中」的呢？本集《聊慾姊妹淘》就讓兩位姊妹淘專欄作家──艾姬和卡卡小姐通通告訴你！



路上很危險，但有我在妳就很安全

當然不是要求男生要在卡車呼嘯而過的瞬間，一把將女生拉進懷裡，但基本的紳士行為還是必須的。想像當妳和曖昧對象走在路上，他為了保護妳的安全，繞到妳的另一邊讓妳走在內側，或在過馬路時，輕輕把妳拉向自己，這絕對是超貼心的舉動！雖然就算沒有男生牽著走，女生還是可以好好的過馬路，但卡卡小姐就直接點出「是感覺問題！就算我今天已經是大人了，你還是要把我拉進來啊！」

艾姬則分享，當她在和老公搭乘手扶梯時，男方一定會站在比她「低一階」的位置，怕若發生什麼萬一，他可以隨時接住自己，這種看似微小但踏實的安全感，才是最打動女生的浪漫啊！她也補充，在搭公車或捷運時，儘管兩人都扶著拉環，但若男生能稍稍把手放在女生周圍，以防她重心不穩或被陌生人碰到，也是會讓女生小鹿亂撞的加分行為喔！

經典不敗「摸頭殺」

相信外表再怎麼堅強的女生，只要被自己心儀的對象摸頭，一定都會瞬間融化吧！平時個性比較冷靜的卡卡小姐就坦承，在被工作轟炸一整天後，如果男生見到妳的第一個動作就是摸摸妳的頭，說聲「辛苦了，我帶妳去吃宵夜吧！」，那種被心疼的感覺，真會讓人暖上心頭啊！艾姬也說，在家趕稿趕到快崩潰時，老公就算一句話都沒說，只是帶著憐惜的表情過來拍拍自己的頭，就是勝過千言萬語的鼓勵了。

攻守交換，女生也能放大招

不只是男生可以幫女生擦掉嘴角的冰淇淋、撥掉頭髮上的落葉，女生也可以主動出擊！艾姬偷偷告訴大家，如果心儀對象的領帶或領口歪了（甚至根本沒歪），可以「假裝順手」的幫他調整一下，再給他一個溫柔的微笑，男人也是會心跳加速的。而艾姬提醒，這招需要一點演技，請務必謹慎挑戰！卡卡小姐也笑說，女孩們可以在拿東西或穿鞋時輕輕的去扶著對方，如果對方沒有躲開，八成就是「中了」！

除了以上幾種讓人臉紅心跳的肢體互動，兩人也聊到許多進階版技巧，例如幫女生吹頭髮、在緊急煞車時伸手護住副座的女生、同撐一把傘，或是主動去勾男生的手等等，但不論是哪一種，「會中」的原理還是那份感到自己被在乎、被寵溺的心情，如同卡卡小姐所說：「能夠察覺到對方有需求的moment是很重要的。」艾姬也強調，在做出任何肢體接觸前，一定要先觀察雙方互動關係，尊重彼此身體界線，拿捏尺度，才能適當為兩人感情加溫，突破曖昧，「一直甜蜜觸電，直到爆炸」喔！

想知道艾姬和卡卡小姐還分享了哪些曖昧肢體接觸技巧和親身經驗嗎？鎖定《聊慾姊妹淘》Ep.3 終結曖昧，三招不經意的肢體碰觸升級兩人關係！