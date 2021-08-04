▲「疼妳的男人」比有錢的男人更可貴！看《只有芸知道》理解兩個人在一起是一起進步。（圖／Shutterstock）

女人要的一直很簡單 「疼妳的男人」比有錢的男人更可貴！

女人要的一直很簡單，擁有一個在乎你、疼妳的男人！

周末的時候看了一部電影，真人真事《只有芸知道》，電影改編自導演馮小剛摯友的真實經歷，講述主角隋東風和羅芸的愛情婚姻與悲劇，直到最後主角才明白老婆隱瞞了一個秘密。

電影在描述一對夫妻的平凡生活，從認識到相愛，平淡甜蜜的日子，男主角非常呵護女主角，兩個人過著相濡以沫的生活。就像我們周遭朋友會發生的故事一樣，小夫妻努力打拚開餐館，每天想著存錢存多一點，未來才能追尋自由的生活。

隋東風和羅芸的餐館請了一個服務生，一個開朗的外國女孩，邊打工邊念書，畢業了就去別的國家幾年，然後又回來在餐廳工作，就這樣來來去去，自由的生活讓夫妻倆好生羨慕！看到這樣的情境不由得投射到我們身上，這不就是我們嗎？被工作和生活困住的所有人，對著能夠自由生活的人感到羨慕和嚮往。

每天看著羅芸切菜備料，從早忙到晚，因此她向極光許的願望是：希望餐廳被燒掉，當願望真的成真了！她又感到內疚，因為這是隋東風的心血，餐廳沒了，房子賣掉了，忙碌的生活沒了，沒想到羅芸卻倒下來了！

這部電影淡淡的，彷彿在描述每個人的人生，直到後來隋東風終於知道了羅芸的秘密，原來羅芸從小就是早產兒，醫生早就告知活不過20歲，遇到隋東風以後，活到了45歲，羅芸的父母很感謝隋東風！

女人要的一直不是物質或是多豪華的東西，婚姻經營講究的是心，讓對方感受到自己的心意很重要！就像隋東風在電影中，他對羅芸的體貼，想必就是讓羅芸能夠多活這麼多年的原因！

我有個朋友和前男友分手之後就失去了自信心，她和前男友交往時，那個男友就一直拿前任和她比較，認為朋友不夠好！朋友聽了反而是責怪自己不夠好，沒有覺得男友有問題。

交往期間一直被嫌棄，讓朋友整個人陷入低潮，最後又被莫名的甩掉，讓朋友意志消沉，遇到不好、不疼妳的男人真的會害了你的人生，朋友最近慢慢走出來，希望可以找回自己，以往自信開朗的自己！

兩個人在一起是一起進步，如果只有一方一直嫌棄你，這樣的人就不是真正愛你的人，真正愛你的人會彼此督促，讓兩個人朝向更好的方向前進。

找個疼妳的男人比較重要，比找個有錢的男人更可貴！

因為在一起你能夠清楚感受到，這個男人是毫無保留的愛著你，不會去在意你的缺點和不好的地方，會願意去包容你所有的不好！

這樣的男人和愛，才是難得可貴的！

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