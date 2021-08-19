以前談到約炮兩字，總是會想到有些人會以貓、狗作為誘惑，統計上也提升許多，但最近根據國外統計拿知名交友軟體Tinder的數據統計，發現男性的照片中只要有車成功率便會提升，而且有了其中一個品牌的車，成功會大幅上升，究竟是甚麼車，一起讓MF帶大家看看吧！

約會交友軟體的風潮在世界上愈加盛行，而根據Tinder的統計，在2020年-2021年這段期間，平均每天會有10億次的滑動(也就是配對)，其中每5千次的配對，男性的成功率是9%，女性成功率則有56%。而國外網站Money.co.uk，就開始思索有沒有照片中多了車子，會不會提升配對率，開始了 Driving Attraction study 的統計實驗。

Money.co.uk的實驗方法是這樣，他在2021年4月到2021年6月這段期間，在世界各地的數個城市創了不同的帳號，每個帳號的資訊都一樣，只有有無車子，還有車子的型號以及品牌有差別，聚焦在車子的差別，經過數千筆的配對後發現，有汽車的男性帳號，配對率提升了34%，而女性帳號提升了3%，而選擇的汽車品牌，也會有所差別。

在實驗當中，發現了男性帳號如果放上了Tesla ModelS的照片，配對率會大幅提升113%，就算是較為便宜的Model3，也能提升106%，其次是Porsche、Aston Martin、Land rover、Audi，都能有效提升配對率，有趣的是，雖然女性帳號配對率在放上Tesla之後，僅能提升11%，但受歡迎的次序也和男性一樣，代表大家喜歡的車型，或許都差不多呢！

當然也不是有車就會中喔，男性檔案中，以台灣比較常見的是Subaru和Skoda，分別會下降31%以及38%，女性雖然影響較小，但也會影響4%-5%。不過這是世界各地的統計，或許並沒有在台灣實行，如果是台灣的話，賓士以及BMW肯定也該上榜的吧！

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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